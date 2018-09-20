مالكوم شيلبورن: التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات.. أبرز آليات عمل شركات الأسمنت



■ الطبيعة الديموجرافية لمصر تجعلها قبلة المستثمرين العالميين



المرسى عزت



قال مالكوم شيلبورن، الرئيس التنفيذى لـ«إنترسيم»، المؤتمر الأكبر المتخصص فى صناعة الأسمنت، إن الطبيعة الديموجرافية لسكان مصر تجعلها قبلة المستثمرين فى قطاع الإنشاءات والمقاولات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن عددًا من المستثمرين الأجانب العاملين بقطاعات التشييد والبناء ينظرون بترقب إلى السوق المصرية لضخ استثمارات جديدة.



وأضاف شيلبورن، فى حواره مع «المال»، أن التنمية المستدامة والعمل على تقليل الانبعاثات أصبحت أهم آليات عمل شركات الأسمنت.



وأوضح أن المشروعات القومية الكبرى والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة قلّلت الآثار السلبية على قطاع الأسمنت المصرى الذى يتكبل بفائض كبير فى الإنتاج.



وتابع: «لولا المشروعات القومية الكبرى والمدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة، لأصبحت الأمور أكثر سوءًا على شركات الأسمنت».



ونوه بأن مصر أمة شابة فنسبة الشباب من مكون السكان تتجاوز الـ%65، وهو الأمر الذى يجعل فرص إقامة المشروعات الاستثمارية قائمة وناجحة.

وذكر أن عقد مؤتمر إنترسيم بمصر يهدف إلى وضع الشركات المصرية العاملة بقطاع الأسمنت على خارطة المنافسة العالمية، وإبراز دور مصر التنموى على المستوى الأفريقي.



وأكد أن التوجه نحو أفريقيا أصبح الملاذ الآمن لشركات الأسمنت المحلية، وأن أفريقيا قادرة على استقبال المزيد من المنتجات المصرية، خاصة الأسمنت، بما يمكنها أن تمثل متنفسًا مهمًّا وقويًّا للشركات المصرية.



وأفاد بأن مصر يمكنها أن تستفيد من الاتفاقات التجارية الموقّعة مع التجمعات الأفريقية فى تصدير المنتجات والاستفادة بالإعفاءات الجمركية.



ولفت شيلبورن إلى أنه رغم الصعوبات والعوائق التى تعترض العمل الأفريقى الأفريقى، لا تزال تلك الدول سوقًا بكرًا لبعضها البعض بما يعمل على تطوير التبادل التجارى والاستثماري.



يذكر أن فعاليات مؤتمر «إنترسيم» الحدث العالمى الأبرز بقطاع الأسمنت، انطلقت بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر الحالى، للمرة السادسة، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، مدحت إسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، وبالاشتراك مع غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات.



وسلّط المؤتمر الضوء على آخر التطورات بصناعة وتجارة الأسمنت العالمية.



وتعانى شركات الأسمنت المحلية من فائض الإنتاج، ووفقًا لأحدث تقارير صناعة الأسمنت بمصر فإن إجمالى مبيعات الشركات مجتمعة لم تتجاوز الـ54 مليون طن، فى حين أن إجمالى الإنتاج يصل إلى 70 مليون طن، أى أن هناك 24 طنًّا فائضًا، وفقاً لاحصاءات 2017.



وأوضح أن الحل هو العمل على تصدير فائض الإنتاج بما يعمل على الحد من الكميات المتراكمة لدى العديد من الشركات.



ووفقًا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وخلال الفترة من 2013 إلى 2017 تنامى عدد الشركات العاملة بالسوق، وتغيرت الحصص السوقية لها.



وتضمنت الدراسات التى قام بها الجهاز، وجود زيادة بعدد الشركات من 13 شركة عام 2008 إلى 22 شركة عام 2017، مع توقع ارتفاع العدد مع طرح الحكومة 11 رخصة لإنشاء مصانع جديدة، ومع تشغيل مصنع بنى سويف خلال الأشهر المقبلة، والذى يعد الأكبر فى مصر بإجمالى 6 خطوط إنتاج، وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 13 مليون طن سنويًّا (تمثل نحو %30 من إجمالى الطاقة الإنتاجية الحالية)، يزداد إجمالى المعروض من الأسمنت.



ووفقًا للمجلس التصديرى لمواد البناء فإن إجمالى صادرات الأسمنت للشركات مجتمعة بلغ 50 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي.



وصرح شيلبورن بأنه رغم المنافسة الشرسة فإن الفرص متاحة للعمل على تصريف فائض الإنتاج للعديد من الدول، خاصة الأفريقية.



ولفت إلى أن دولًا مجاورة يمكنها أن تستقبل الأسمنت المصرى، منها على سبيل المثال اليمن.



ووفقًا لشيلبورن، يعقد المؤتمر فى وقت شديد الأهمية بمصر، خاصة على مستوى أعمال البنية التحتية والمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، حيث تشرع الدولة فى بناء وتطوير عدد من المدن الجديدة بكل محافظات الجمهورية، بجانب تشييد الشبكة القومية للطرق بطول 3200 كم، والاستثمارات الخاصة والعامة، التى رفعت استهلاك مصر من الأسمنت.



وعرض مؤتمر إنترسيم مستقبل صناعة الأسمنت، وصورة شاملة حول الاقتصاد المصرى بعد خروجه من مرحلة الأزمة والعقبات التى واجهته فى الفترة الماضية والخطوات والإصلاحات اللازمة لضمان مستقبل أفضل، إضافة إلى موقف الصناعة الاستراتيجية فى قارة أفريقيا التى تشهد طفرة إنشائية ومشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية، كما ناقش المؤتمر شركات عالمية ومصرية حول ضرورة استخدام التكنولوجيا لتصبح صناعة الأسمنت مساهمة بشكل أكبر فى تحويل أفريقيا لقارة صديقة للبيئة.



كما استعرض مسئولون من مجموعة البنك الدولى الدور الذى تقوم به مؤسسة التمويل الدولية فى توفير التمويل والاستشارات لشركات الأسمنت بالقارة السمراء، ومفهوم الاستدامة فى صناعة الأسمنت بمصر وجهود تقليل انبعاثات الكربون.



وأثنى مالكوم شيلبورن على افتتاح مجمع مصانع بنى سويف، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد مدى جاذبية السوق المصرية، لافتًا إلى أن إجمالى الاستثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار.



وأكد أن صناعة الأسمنت من الصناعات الثقيلة التى لا ينتظر عوائدها بين ليلة وضحاها، بل تحتاج لسنوات لتحقيق عائدات.



وأشار إلى أن المصنع الواحد قد يتكلف ما يقرب من 300 مليون دولار، وهو مبلغ ليس بالهين، موضحًا أن الصناعة تحتاج إلى نفَس طويل.



ونوه بأن هناك مشاورات تجرى حاليًّا لإعطاء حافز تصديرى لشركات الأسمنت؛ لمساعدتها على مواجهة فائض الإنتاج.



ولفت إلى أن السوق المصرية لا يمكنها تحمّل شركات إنتاج جديدة فى الوقت الحالى، فى ظل فائض الإنتاج، لكن من الممكن مستقبلًا أن تتخذ شركات استثمارية قرارها بضخ استثمارت جديدة بالسوق المصرية.



وألمح إلى أن السوق المصرية لا تزال جاذبة، إلا أن اتخاذ القرار الاستثمارى ممكن أن يتم اليوم أو غدًا أو بعد سنوات، وفقًا لرؤية المستثمرين لوضع السوق المصرية.



ووفقًا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فإن نتائج الدراسات التى أجراها الجهاز بالقطاع أظهرت انخفاض نسب تركز المبيعات فى عدد محدود من الشركات، بل ودخول الكثير من الشركات الجديدة السوق، بما يعنى عدم وجود ممارسات احتكارية بها، إضافة إلى وجود الكثير من العوامل التى أسهمت فى ارتفاع تكاليف إنتاج الشركات بمعدلات فاقت معدلات الزيادة بالأسعار، ومن ثم انخفاض هامش ربحية التشغيل الذى دفع بدوره بعض المصانع لتقليص طاقاتها الإنتاجية الفعلية.



وأكد جهاز حماية المنافسة، فى دراسة أعدها مؤخرًا، تزايد مؤشرات المنافسة داخل سوق إنتاج الأسمنت.



وأوضح الجهاز أن هناك انخفاضًا بكل مؤشرات التركز المختلفة بسوق الأسمنت، وهى المؤشرات التى تقيس درجة سيطرة أو هيمنة شركات محدودة على النصيب الأكبر من الإنتاج بالسوق، وهذا بدوره ما يؤكد زيادة المنافسة وانخفاض قدرة الشركات الكبرى على التحكم فى الكمية المعروضة من الأسمنت محليًّا.



وأشارت الدراسة إلى تراجع الحصص السوقية للشركات الكبرى فى السوق، فقد تراجع نصيب لافارج عام 2017 بنحو %36 من حصتها عام 2008 من إجمالى سوق الأسمنت، ومجموعة السويس انخفضت حصتها بنحو %50 مما كانت عليه فى بداية الفترة، فى نفس الوقت تضاعفت حصة شركات أخرى مثل السويدى وأسمنت بنى سويف.



كما نجحت شركات جديدة كاسيك المنيا للأسمنت، وشركة جنوب الوادى وشركة صناعات مواد البناء، وأسمنت النهضة فى دخول سوق الإنتاج، بما يؤكد حرية الدخول والمنافسة بالقطاع.



ولفتت الدراسة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بمعدلات فاقت الارتفاع فى أسعار بيع أرض المصنع، ومن ثم انخفاض هامش الربح التشغيلى فى المتوسط لشركات الإنتاج، حيث جاءت بيانات الشركات العاملة بالسوق (باستثناء شركتى العريش والقومية لعدم توافر بياناتهما) لتؤكد ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال فترة البحث بشكل واضح والتى كان لقرار رفع الدعم عن الطاقة وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادى أثر واضح بها؛ حيث تمثل الطاقة وحدها نحو %60 من تكلفة الإنتاج.



وانعكس ما سبق على متوسط هامش الربح التشغيلى (يعبر عن مدى قدرة الشركات على الثبات أمام التغيرات السوقية وتحقيق النمو) لشركات الإنتاج فى سوق الأسمنت خلال عام 2017 ليصل إلى أدنى مستوى له من 19% إلى %6، خلال الفترة 2013-2017، بل حققت بعض الشركات هامش ربح تشغيلى يصل إلى الصفر فى عام 2017.



ونوهت الدراسة بتراجع الإنتاج المحلى لشركات الأسمنت خلال 2017 مقارنة بعام 2016، على إثر انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة بنسبة %2، إلا أنه أنه لم تتوافر لدى الجهاز أى قرينة على الاتفاق بين الشركات التى قامت على تخفيض طاقتها المستغلة والتى لم تتعد حصتها السوقية %17 من المبيعات.



وأرجعت الدراسة ما قامت به الشركات إلى ما واجهته من تحديات ناجمة عن التغيرات الكبيرة بتكاليف الإنتاج، سواء الناتجة عن رفع الدعم الحكومى عن منتجات الطاقة من جهة، أو تلك المترتبة على رفع سعر العملة الأجنبية والتى أثرت على مستلزمات الإنتاج المستوردة من جهة أخرى.



وأشارت إلى أن طبيعة الأسمنت البورتلاندى الرمادى منتج فريد لا تتوافر له بدائل أخرى، خاصة مع تفضيل المنتج المحلى عن المستورد، وهو الأمر الذى يترجم فى انخفاض مرونة الطلب السعرية له (أى أن ارتفاع السعر لا يؤثر بشكل كبير على الطلب عليه) ويفسر إلى حد كبير تزامن وتقارب أسعار الأسمنت- عند ارتفاعها- فى السوق المحلية.



يُذكر أن «إنترسيم» تأسست عام 1985 كرائد عالمى فى الأحداث المخصصة لتطوير الأسواق والإنتاج والتجارة والنقل لقطاع الأسمنت والكلينكر والمنتجات المتعلقة بها.



وفى 1985 كان إنترسيم المؤتمر العالمى الحر الأول من نوعه والموجَّه لقطاع الأسمنت عالميًّا. وفى السنوات التى تلت ذلك استمرت ريادة «إنترسيم» فى عقد المؤتمرات عبر 5 قارات، وفى أكثر من 50 موقعًا حول العالم.



ولم يقتصر دور مؤتمر إنترسيم للمشاركين بها على الاجتماع والمناقشة والتفاوض والتعلم من الكوادر الأكثر خبرة ودراية فى هذه الصناعة، ولكن أيضًا أسهمت فى الخروج بأفكار جديدة والفوز بعلاقات عمل جديدة لتوسيع أعمال المشاركين به.