ميناء غرب بورسعيد يستقبل 2200 طن حديد

أماني العزازي

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل، اليوم الخميس، 2200 طن حديد.

وأوضحت في بيان، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MEHMET AGA، التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 130 مترا والعرض 17 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 2200 طن حديد بالميناء، وسوف تغادر السفينة الميناء متجهة إلى روسيا.

وأكدت أنه جار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.