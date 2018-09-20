بنك التنمية الصناعية يخطط لافتتاح فرع جديد فى الصعيد

بنك التنمية الصناعية والعمال



سهير محمد



يخطط بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى افتتاح فرع فى أسوان خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات عملائه فى المحافظة.



وتعقد اللجنة المختصة بالمصرف اجتماعات للبدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لافتتاح أول فرع فى أسوان، وبذلك يكون الفرع الرابع للبنك فى محافظات الصعيد بعد قنا وسوهاج وأسيوط.



ويعتزم البنك للتوسع فى محافظات الصعيد خلال المرحلة المقبلة فى إطارإستراتيجيته للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل توصيل الغاز للمنازل هناك، والتوسع فى التمويل العقارى لمحدودى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى.



ووصل إجمالى التمويلات التى ضخها البنك للتمويل العقارى نحو 30 مليون جنيه لحوالى 300 وحدة فى أسوان الجديدة والصداقة.



وكان أيمن محمد، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والتمويل العقارى بالبنك، قد أكد أن التنمية الصناعية يعمل حالياً على توقيع عقود مع شركتين لتوصيل الغاز الطبيعى فى محافظات الصعيد.



كما وقع البنك 3 اتفاقات مع شركات غاز القاهرة وسينا جاز وبتروتريد لتمويل مد خطوط الغاز للمنازل بمحافظتى القاهرة والشرقية، استمرارًا لدوره التنموى فى تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعى وتوافقا مع شعار «التمويل والتجزئة لأغراض تنموية.



كما تعاقد البنك مع شركة الفيوم للغاز على تمويل 10 آلاف وحدة سكنية ليصل الإجمالى إلى 121 ألفا إضافة إلى تمويل 180 ألف وحدة أخرى بالتعاون مع شركة ناتجاس و75 ألفا جديدة مع شركتى غاز القاهرة وسينا جاس.



وأشار محمد إلى وصول العدد الإجمالى إلى 375 ألف وحدة سكنية بالاتفاقات الجديدة وإجمالى تمويلات يصل إلى 675 مليون جنيه.