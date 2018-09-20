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اقتصاد وأسواق
تعرف على إجراءات مقاومة سوسة النخيل الحمراء
الخميس 20 سبتمبر 2018 12:08 م
سوسة النخيل الحمراء
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سوسة النخيل الحمراء
الصاوي أحمد
أعدت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة طرقا لمكافحة سوسة النخيل.
وبين التقرير الصادر عن "الإدارة " الاجراءات المطلوبة من المزارعين عند رصد إصابة بسوسة النخيل الحمراء وهي عمل أنفاق مائلة بالساق باستخدام مسمار من الصلب طوله 50 سم وقطره 2 سم داخل منطقة الإصابة ( مكان خروج العصارة ) وحولها بمسافة 10 إلي 20 سم .
وأوضح أنه يتم الحقن بالمبيد الموصي به ( تافابان – إندو – كلورزان – باسودين ...إلخ ) بمعدل 3 سم / لتر ماء داخل الثقوب حتى الامتلاء، وسد جميع الفتحات مكان الحقن بالطين مع رش منطقة الإصابة بمحلول المبيد بنفس معدل التركيز.
وأشار التقرير إلى أنه يجب علي المزارع في حالة رصد حالة بالغة الإصابة لايصلح العلاج معها، أن تزال النخلة المصابة ويتم تقطيعها إلي إجزاء وتوضع في حفرة لايقل عمقها عن 1 متر خارج المزرعة وترش بمحلول المبيد والجير الحى.
وأكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين انه يحب التوسع في زراعة الأصناف ذات الربح المادي العالي كنخيل البارحى حيث يوفر هذه الميزة، وهو من أفضل أنواع البلح الفاخرة، الذى يتميز بحلاوة الطعم، وصغر حجم نخله، ويصل سعر الكيلو من 20 الي 30 جنيها قد يوفر ربح سنوي من 1000 الي 2000 جنيه للنخله الواحده في بداية الانتاج وتزرع بعدّة طرق منها الفسائل والبذور والتهجين.
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