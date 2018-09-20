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سيــارات
636 مليون جنيه إيرادات هيونداي إتش دي
الخميس 20 سبتمبر 2018 12:04 م
i10 هيونداي
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المال خاص
حققت السيارة هيونداي إتش دي إيرادات بلغت نحو 636 مليون جنيه خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
وتقدر المبيعات الإجمالية للسيارة خلال هذه الفترة بواقع 2539 وحدة بيعت بمتوسط سعر 250.5 ألف جنيه للسيارة؛ وفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك.
يذكر أن هيونداي إتش دي هي نسخة من السيارة الكورية إلنترا، يتم تجميعها محليًا، من خلال مصانع شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي في مصر.
ووفق القائمة السعرية لهيونداي؛ تتوافر إتش دي بـ 4 فئات؛ تبدأ أسعارها من 260.9 ألف جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 267.9 ألف جنيه للفئة الثانية و278.9 ألف جنيه للفئة الثالثة و288.9 ألف جنيه للفئة الأعلى.
وتكشف هذه القائمة عن وجود تفاوت بين الأسعار الحالية للسيارة ومتوسط السعر الذي يتضمنه تقرير أميك؛ ما يعني أن الإيرادات الفعلية للسيارة قد تتجاوز بشكل كبير الأرقام المذكورة بالتقرير.
وبمقارنة أداء إتش دي بالأرقام المحققة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي يتبين انها قد تراجعت بشكل محدود بواقع 170 وحدة؛ بنسبة 6.2%؛ حيث كانت المبيعات 2709 وحدات. وباعت السيارة خلال العام الماضي كاملًا 5267 وحدة.
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