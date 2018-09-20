7 سيارات أوتوماتيك يمكن اقتناؤها بأقل من 200 ألف جنيه

المال خاص





يفضل كثير من الراغبين في اقتناء سيارات جديدة الفئات الأوتوماتيك من الطرازات التي يريدون شراءها، باعتبار أنها أسهل في القيادة من الفئات المانيوال خاصة في الطرق المزدحمة.



فيما يلي عرض لأبرز 7 سيارات أوتوماتيك التي يمكن اقتناؤها بأقل من 200 ألف جنيه.



1- تشانجان بيني ميني

تباع السيارة في السوق المحلية بسعر 140 ألف جنيه، وهي ثاني أرخص سيارة في مصر بشكل عام بعد سوزوكي ألتو التي تباع بـ 130 الف جنيه.



2- سينوفا A1

يبدأ سعر النسخة الأوتوماتيك من السيارة بسعر 178 ألف جنيه ويصل إلى 184 ألف جنيه.



3- دفسك جلوري

تباع السيارة بسعر يتراوح بين 180 للفئة الأولى و189 ألف جنيه للفئة الثانية و202 ألف جنيه للفئة الأعلى.



4- بي واي داي F3

تباع النسخة الأوتوماتيك من السيارة الصينية بواقع 190 الف جنيه.



5- شيفروليه أفيو

تبدأ أسعار السيارة بواقع 191.8 ألف جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 210 آلاف جنيه للفئة الأعلى.



6- شانجان V7

تباع السيارة في السوق المحلية بواقع 195 ألف جنيه.



7- هايما M3

يقدر سعر الفئة الأولى من النسخة الأوتوماتيك للسيارة بـ 197.9 ألف جنيه، ويصل للفئة الثانية إلى 229.9 ألف جنيه.