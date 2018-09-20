فى مدينة العـقاد (791) عقائد المفكرين فى القرن العشرين (19)

رجائى عطية



العقيدة الأخلاقية



من بحوث العلوم التى تعددت فى القرن العشرين، علم الأخلاق بخاصة، والعلوم المختصة به ليست علمًا واحدًا، بل ستة علوم.



من هذه العلوم المختصة ببحث الأخلاق علم الحياة أو البيولوجيا، لأنه يدرس الناسلات Genes، وعملها وراثة الغرائز والأخلاق، وهو ما يتصل بركن من أركان المسئولية.



ومن تلك العلوم علم وصف الإنسان، أو الأنثروبولوجى Anthropology، لأنه يدرس العرف والعادة ويتتبع ضروب مناشئها الأولى فى القبائل الهمجية، ويقارن بينها وبين أسبابها، كما يقارن بين العوامل الإقليمية والاجتماعية وآثارها فى قواعد الأخلاق.



ومن تلك العلوم علم النفس والطبيعة النفسية. وهناك من يرى أنه أساس الأخلاق كلها.



ومن تلك العلوم علم الحيوان أو الزولوجية.. لأنه يبحث الصفات العليا فى الإنسان وما يقابلها من الصفات الفطرية فى أنواع الأحياء. ويستخلص منها شواهد الوحدة أو التباين فى نشأة الخلائق المكتسبة.



ومن تلك العلوم علم السلالات البشرية أو الأثنولوجية Ethnology، لأنه يرقب أصول الأخلاق فى النوع الإنسانى بجميع سلالاته وأجناسه ثم يميز بينها بمزايا كل منها.



ومن تلك العلوم كل علوم الاجتماع والسياسة والاقتصاد.. مجتمعة أو متفرقة، ومن أصحاب البحوث من يرجع أخلاق الفرد والجماعة إلى انعكاسات هذه الأحوال.



وهذه العلوم غير العلم بدراسة الأخلاق، وعنده تلتقى هذه العلوم والبحوث جميعًا.



ويضرب الأستاذ العقاد المثل لهذه الأمداد الغريبة بمسألة حرية الإرادة وقوانين المادة، فإن علم الطبيعة لم يكن من العلوم التى تقرر الآراء فى أصول الأخلاق قبل الكلام فى الذرة والقوانين الحتمية على أجزاء المادة فى جميع حركاتها.



وقد تكلم الكيميون عن قوانين الألفة بين العناصر، ولكن رجاءهـم فـى انطباقهـا على عوامل الألفة النفسية رجـاء مرهـون بالمستقبـل. إلاَّ أن هـذا لـم يمنـع الكيميين من وضع قاعدة واحدة للأخلاق تسرى على القوى النفسية، وفـى طليعـة هـؤلاء «ولهلم أوستوالد Wilhelm Ostwald» صاحب القاعدة التى عارض بها قاعدة «كانت» التى اشتهرت باسم الأمر المطلق Categorical Imperative ومؤداها أن يتوخى الإنسان أن يصلح قانونًا عامًا يستقيم عليه أمر الناس جميعًا.



أما القاعدة التى وضعها «استوالد» مقابل قاعدة «كانت» فهى أن يتجنب الإنسان دائما تبديد الطاقة.



وغنى عن البيان أن هذه العلوم قد أدت إلى تشعب دراسات الأخلاق، إلاّ أنها لم تخرج بها عن محوريها: أصول الأخلاق، ومقاييس الأخلاق.



فما هى الأصول التى يُرجع إليها فى تعليل الأخلاق الإنسانية ؟



وما هى المقاييس التى يُرجع إليها حين تفضل خُلقًا على خُلق ؟



هذان هما المحوران اللذان ينتهى إليهما مدار البحث فى هذه العلوم، ولم ينته الباحثون منهما إلى القطع برأىٍ أخير.



فالطبيعيون الذين يعللون كل شىء بما فى الطبيعة يرجحون القول بأن الأخلاق جميعًا إنما هى حيطة نظرية لوقاية النوع الإنسانى، لأن الفرد ينسى نفسه بحكم الغريزة النوعية أو الاجتماعية حين يتخلق بخلق لا مصلحة له فيه.



والمقياس العام الذى يتخذه جمهور النشوئيين هو مقياس الدكتور «وادنجتون Waddington» الذى بدا له من بحوثه فى علم الحيوان Zoology أن الحىّ يتطور، وأن الأطوار المتقدمة هى «التصفية» التى بلغتها عوامل البقاء والتقدم، ومن نتائج التطور ينبغى أن تستخرج الهداية إلى أقوم الطرق وأفضل الأخلاق، وأن كل ما يتحقق به الخير الأعظم هو المقياس الأخير الذى ترجع إليه جميع المقاييس.



ومن الفلاسفة من يرفض القول بالتطور أصلاً لأنه لا محل فى الكون القديم بكل عناصره ومواده إلى شىء جديد، ولا يعقل أن تكون الحياة قد وجدت فيه بعد انعدامها إلاَّ إذا كان ذلك من صنع إله أحدثها فى الكون.



ومن هؤلاء من يرفض مقياس «وادنجتون» وأصحابه النشوئيون. لأن قياس الشىء بنفسه لا ينتهى إلى طائل.



وقد جمعت مناقشات «وادنجتون» ومعارضيه فى كتاب «العلم والأخلاق» Science and Ethics اشترك فيه نحو عشرين باحثًا من عالم وفيلسوف ولاهوتى وأديب، ولم يقر فلسفة «وادنجتون» فى هؤلاء سوى اثنين.



والغريب فى اتجاه هكسلى ووادنجتون فيما يضيف الأستاذ العقاد أنه برغم أنهما من علماء الحيوان إلاَّ أنهما يبنيان آراءهما على مدرسة التحليل النفسانى، بالمقابلة بين الطفولة الحيوانية والطفولة الإنسانية فى دور الاعتماد على الأبوين.



وليس «جوليان هكسلى» هو العالم الوحيد الذى ينكر اعتبار الضمير غريزة من الغرائز الحيوانية، ولكنه فى العصر الحاضر أشهر المنكرين لذلك استنادً إلى تجارب علم الحيوان وعلم الحياة.



أما الباحثون الفلسفيون والأدبيون الذين يرفضون اعتبار الضمير من الغرائز الموروثة فهم الكثرة الراجحة وقتما وضع الأستاذ العقاد هذا الكتاب.



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ويخلص الأستاذ العقاد إلى أن تعدد العلوم الكثيرة فى دراسة الأخلاق كان له أثران متعارضان: أحدهما إلى التعسير، والآخر إلى التيسير. لكن التشعب كان له أثر ميسر يعين الباحث على التمييز والتبسيط.



ولا التباس الآن بين وازع الأخلاق، ووازع القانون، ووازع العقيدة الدينية.



ومن التفرقة الواضحة بين بواعث القانون وبواعث الأخلاق وبواعث الدين نعلم فيما يختم به الأستاذ العقاد هذا الفصل أن طبيعة القانون وطبية الأخلاق لا تغنيان عن طبيعة الاعتقاد وقد صدقـت «العلـوم الطبيعية» صدقت فى استخلاصها أن «العقيدة طبيعة» فى الإنسان، وأن الغريب أن يخلو من الاعتقاد.



قال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن مصرفه مستعد للمشاركة فى أى قرض يتم تريبه، متسائلا فى الوقت نفسه، أين هى القروض المشتركة التى يجرى ترتيبها حالياً؟



وأشار إلى أن مصرفه شارك فى قروض مشتركة تم ترتيبها للمشروعات القومية وغير القومية منذ بدء العام الحالى، ومستمر فى المشاركة فى أى قرض جديد، مؤكدًا أن محفظة هذه القروض تبلغ حاليا مليار جنيه ويسعى «التعمير والإسكان» لزيادتها خلال الفترة المقبلة.



وتوقع السباعى حدوث رواج فى سوق القروض المشتركة مطلع العام المقبل، مؤكدًا أن محفظة القروض المشتركة لديه بالعملة المحلية وليس بها عملة أجنبية.



وذكر أن مصرفه يركز حاليًا على التوسع فى مبادرة التمويل العقارى، بالإضافة إلى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول بنسبتها من إجمالى المحفظة إلى %20 وفقا لتعليمات البنك المركزى.



فيما أرجعت نيفين المسيرى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد - مصر، التباطؤ فى القروض المشتركة إلى تسعير الفائدة عليها، ووصفته بأنه قاس جدًا.



وأكدت أن مصرفها شارك فى قروض للكهرباء والاتصالات مؤخرًا وعلى أتم الاستعداد للمشاركة فى أى قرض يتم ترتيبه خلال الفترة المقبلة.



وأضافت أن «الأهلى المتحد» يركز فى الوقت الحالى على التوسع فى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المبادرة وخارجها، بالإضافة إلى تمويل الشرائح الأعلى منها بقليل للنهوض بالاقتصاد، متوقعة استمرار التباطؤ فى القروض المشتركة حتى نهاية العام.



فى سياق متصل، أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن مصرفها لديه رغبة قوية للغاية فى التوسع فى القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هذه النوعية من القروض تستحوذ على %25 من إجمالى محفظة البنك البالغة 20 مليار جنيه.



وأضافت أن السوق تشهد حاليًا حالة من الهدوء الذى قد يستمر حتى نهاية 2018، ولكنه سيعود للانتعاش مرة أخرى بداية من العام المقبل.



وكان حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، قد قال، فى حوار مع «المال«، إن مصرفه رصد 500 مليون جنيه للمشاركة فى القروض المشتركة قبل نهاية العام الحالى، ليصل إجمالى المحفظة إلى 5 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 4.5 مليار حالياً، مشيرا إلى أنه تم تدشين إدارة لها شاركت فى 8 صفقات بقطاعات الغاز والبترول والعقارات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2018.



وأضاف أن البنك لم يكن له وجود إطلاقا فى سوق الإقراض المشترك، قبل عام 2017، رغم ما يوفره هذا النشاط من عوائد وعمولات جيدة، وقدرته على تدبير التمويلات الضخمة للشركات.



من جانبه، أرجع أحمد عبدالمجيد، مدير بإدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربى، الهدوء فى القروض المشتركة إلى أن أغلب الشركات التى كان يتم ترتيب قروض لها على مدار الفترة الماضية أصبح لديها نوع من التشبع ولا تحتاج حالياً إلى قروض بنكية.



وأكد أن البنوك تركز فى الوقت الحالى على المشروعات الصغيرة بشكل كبير، ولن تمانع فى المشاركة فى أى قرض مشترك قد يتم ترتيبه خلال الفترة المقبلة.



بينما قال حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك الأجنبية، إن التسعير فى القروض المشتركة ليس قاسيًا كما يزعم البعض، بل على العكس تسعير القرض المشترك الذى يتم ترتيبه للعميل ينخفض عن القرض المباشر، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن التسعير يختلف من بنك إلى آخر.



وأشار إلى أن البنوك رتبت على مدار السنوات الماضية للبترول وللكهرباء وللبنية التحتية ومستعدة لضخ القروض خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود سيولة كبيرة لديها، لافتًا إلى أن السوق ليست بها تباطؤ.



وأكد راجح أن هناك تركيزا على المشروعات الصغيرة فى الوقت الحالى لأنها أمن قومى، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات البنك المركزى للوصول بنسبة قروض SMEs إلى %20 من إجمالى القروض خلال السنوات المقبلة.



ووقع تحالف مصرفى مكون من 5 بنوك هى «الأهلى، أبوظبى الأول، قناة السويس، القاهرة، والعربى« عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصالح الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة أويلكس، تحت قيادة الأهلى بصفته المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبى الأول بصفته المرتب الرئيسى الأولى وبنك الحساب.



وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، فى تصريحات صحفية بعد التوقيع، إن مصرفه يعطى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة سعيا منه للمساهمة فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى، وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وسد الفجوات التجارية داخل السوق المصرية خاصة فى أعقاب خطوات الإصلاح الاقتصادى وقرارات تحرير سعر الصرف، والذى أتاح فرصا تنافسية أكبر للاستثمار فى مصر.



ووفقا لتقييم أجرته مؤسسة بلومبرج العالمية، فإن «الأهلى» حصل على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التى قام البنك فيها بدور مرتب رئيسى ومسوق ووكيل للتمويل وفقاً للتقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال النصف الأول من عام 2018.



وأظهر التقييم نجاح «الأهلى» فى حصد المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا عن القروض التى قام فيها بدور المرتب الرئيسى ومسوق التمويل، فقام البنك بدور وكيل التمويل عن عدد من تلك القروض بقيمة إجمالية بلغت 58.5 مليار جنيه، كما حصل على المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن القروض المشتركة التى قام البنك بدور وكيل التمويل فيها.