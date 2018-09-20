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بورصة وشركات
انتعاشة ملحوظة فى تحركات الأسهم القيادية بالبورصة
الخميس 20 سبتمبر 2018 01:12 م
البورصة المصرية 1
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مصطفى طلعت
انتعشت غالبية الأسهم القيادية بالبورصة المصرية مع اقتراب منتصف جلسة تداولات اليوم الخميس، لتقود السوق للارتفاع بنحو 2% بعد جلسة أمس الأحد الدامية.
واظهرت شاشات التداول، صعود اسهم المجموعة المالية هيرميس 4.3%، ومجموعة طلعت مصطفى 6.4%، والشرقية للدخان 2.2%، و التجاري الدولي 0.98%.
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