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سيــارات
سيارتان مانيوال في مصر تتجاوز أسعارهما مليوني جنيه.. تعرف عليهما
الخميس 20 سبتمبر 2018 11:46 ص
كايين بورش
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رغم التقدم التكنولوجي الكبير الذي حققته صناعة السيارات عبر العالم؛ لا زال كثير من هواة القيادة اليدوية يفضلون الطرازات المزودة بناقل حركة مانيوال.
بعض العلامات التجارية الفاخرة أدركت هذه الحقيقة فاستمرت في توفير فئات من طرازاتها مزودة بناقل الحركة المانيوال، ومن بين هذه العلامات بورش الألمانية؛ التي وفر وكيلها في مصر شركة الهندسية للسيارات SMG طرازين تتجاوز أسعارهما مليوني جنيه.
السيارة الأولى هي بورش 718 التي تتوفر في مصر بفئتين مزودتين بمحرك يدوي الأولى بسعر 2.1 مليون جنيه وهي تنتمي لفئة السيارات الكوبيه، ومزودة بمحرك 1988 سي سي يولد 300 حصان وبعزم أقصى 380 نيوتن. وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ الساعة خلال 5.1 ثانية. ويصل متوسط استهلاك الوقود إلى 7.4 لتر.
أما الفئة الثانية من السيارة فيصل سعرها إلى 2.2 مليون جنيه وتنتمي لشريحة السيارات الـ"كابورليه"، ومزودة بمحرك 1988 سي سي.
أما السيارة الثانية فهي؛ فهي بورش 911 وهي تتوافر في مصر بفئتين الأولى مزودة بمحرك يدوي بسعر 3.8 مليون جنيه، أما الثانية فمزودة بمحرك أوتوماتيك بسعر 6.3 مليون جنيه.
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