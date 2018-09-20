خسائر البورصة تحبط وثائق صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار



أحمد على



سجلت وثائق صناديق الاستثمار تراجعات قوية، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بضغوط أداء البورصة المصرية التى تُعانى من موجة هبوط قياسية.



وخسر المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 خلال الأسبوع المنقضى، نحو %3 ليغلق عند مستوى 15309 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو %1 إلى مستوى 743 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنحو %2، لينهى تعاملاته الأسبوعية عند مستويات 1900 نقطة.



يتزامن ذلك مع ما تشهده الأسواق الناشئة وعلى رأسها الأرجنتين و تركيا، من اتجاه قوى من المستثمرين نحوها، عقب الزيادات الأخيرة لأسعار الفائدة، والتى صعدت إلى 60 و %24 على الترتيب، وما زالت فى مصر %16.75.



وخلال تداولات أول أسبوعين من سبتمبر الجارى، جنح المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة 3.3 مليار جنيه، وهو ما خلف تراجعات على مدار هذه الفترة للمؤشر الرئيسى egx30 نسبتها %4.3.



وخلال الأسبوع المنقضى، منيت البورصة المصرية بتراجعات جماعية لمؤشراتها، وسط تكبد رأس المال السوقى خسائر 26 مليار جنيه.



وأغلق رأس المال السوقى تعاملات الأسبوع الماضى، والذى تخلله إجازة رأس السنة الهجرية، ما قلص جلسات التداول لأربعة فقط، خاسرا نحو26 مليار جنيه، عند مستويات 849 مليار جنيه، مقارنة بنحو 875 مليار جنيه، فى الأسبوع السابق.



وتراجعت التداولات بنحو 4 مليارات جنيه، إلى 6.6 مليار، مقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه الأسبوع السابق، وكان نصيب الأسهم من التعاملات %48.73، والسندات %21.57.



واستحوذ المستثمرين المحليين على %74.99 من التعاملات، فيما كان نصيب الأجانب 21.28% بصافى بيع 935 مليون جنيه، والعرب %3.36 بصافى شراء 20.94 مليون جنيه.



%1.9 متوسط هبوط «المتوازنة»



سجلت صناديق المتوازنة تراجعاً جماعياً الأسبوع الماضى، بمتوسط %1.9، فيما كان صندوق «مصر الخير» أقلها انخفاضًا بنسبة %0.44، مسجلًا 25.04 جنيه للوثيقة.



وفى المركز الثانى حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى - الماسى، بنسبة هبوط %1.49، بقيمة 252.76 جنيه، وثالثًا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع – الثقة، بنسبة %1.70 بقيمة 239.51 جنيه.



ورابعًا حل صندوق بنك الاستثمار العربى – سندى، بنسبة تراجع %1.89 بقيمة 13.40 جنيه، وجاء صندوق بنك بنك الكويت الوطنى – الميزان، خامساً، بنسبة %2.34، وبقيمة 321.37 جنيه للوثيقة.



وسادسًا سجل صندوق البنك التجارى الدولى – تكامل، نسبة تراجع قدرها %2.38 بقيمة 183.06 جنيه، وخلفه حل صندوق بنك مصر الأول، بنسبة هبوط %2.39 بقيمة 214.08 جنيه للوثيقة، وأخيرًا حصل صندوق البنك الأهلى الأول على لقب الأكثر تراجعًا بنسبة %2.71، وبقيمة 42.07 جنيه للوثيقة.



تراجعات قياديات EGX30 تعصف بفئة الأسهم

تأثرث صناديق الأسهم بالتراجعات الكبيرة التى سجلتها أسهم المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وهبطت أسعار وثائق صناديق تلك الفئة بنسب تراوحت بين 2.09 – %4.98.



سجل صندوق البنك العربى الإفريقى الدولى – شيلد، أكبر نسبة تراجع فى فئة الأسهم، بنسبة هبوط %4.98 لتصل قيمة وثيقته إلى 224.46 جنيه، تلاه صندوق بنك التعمير و الإسكان – تعمير، بنسبة تراجع %4.07 بقيمة 240.88 جنيه، وخلفهم صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين، بنسبة %4.02، وبقيمة 350.47 جنيه للوثيقة.



وعلى مستوى الأقل هبوطًا، جاء صندوق بلتون للأسهم – INSIGHT، فى المقدمة بنسبة تراجع قدرها %2.09 بقيمة 5.87 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الكويتى، بنسبة هبوط %2.96 بقيمة 140.82 جنيه للوثيقة.



بلوم يحسم المنافسة الثلاثية على قمة «النقدية»

نجحت الصناديق النقدية فى الحفاظ على الصعود الجماعى، وشهدت تعاملات الأسبوع الماضى فوز صندوق بلوم مصر بصدارة تلك الفئة، عقب منافسة ثلاثية خلال الأسبوعين بينه وبين صندوق البنك التجارى الدولى – أصول، وصندوق بنك التعمير والإسكان - موارد.



وسجل صندوق بلوم مصر ارتفاعًا بقيمة %0.29 لتصل قيمة وثيقته إلى 247.13 جنيه، وفى المركز الثانى حل «أصول» بنسبة ارتفاع %0.27 بقيمة 346.89 جنيه، وصندوق «موارد» بنفس النسبة بقيمة 22.68 جنيه للوثيقة، ومعهم صندوق البنك الأهلى الرابع، بقيمة 267.59 جنيه للوثيقة.



وفى المركز الثالث بنسبة ارتفاع قدرها %0.26 جاء صندوق بنك إتش إس بى سى، وصندوق تنمية الصادرات – يومى، وصندوق جريدى أجريكول مصر الثالث، وصندوق البنك المصرى الخليجى - ثراء، وصندوق بنك الاستثمار العربى، وصندوق البنك الأهلى المتحد - ثروة.



وبنسبة صعود %0.25، جاء صندوق البنك العربى الأفريقى – جمان، وصندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى - حصاد، وصندوق بنك أبوظبى الوطنى، وصندوق بنك الكويت الوطنى – إشراق، وصندوق بنك مصر إيران الثاني.



وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد تصدر صندوق بنك القاهرة – الثابت، بنسبة ارتفاع %0.27 بقيمة 166.45 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك العقارى المصرى العربى – المصرى، بنسبة %0.26 بقيمة 176.32 جنيه، وصندوق البنك الأهلى الثامن فى المركز الثالث بنسبة %0.26 بقيمة 1545.49 جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى – جذور، بنسبة صعود %0.25 بقيمة 19.42 جنيه، وأخيرًا حل صندوق البنك التجارى الدولى – ثبات، بنسبة ارتفاع قدرها %0.23 بقيمة 221.56 جنيه للوثيقة.



«فيصل» الأقل تراجعًا فى الإسلامية.. و«سنابل» الأعلى



سجلت الصناديق الإسلامية تراجعاً جماعياً خلال الأسبوع الماضى، كان أقلها صندوق بنك فيصل الإسلامى بنسبة تراجع فى قيمة وثيقته بلغت %0.52، لتسجل 137.78 جنيه.



تلاه صندوق البنك الأهلى المصرى، وبنك البركة – بشائر، بنسبة هبوط %2.80 بقيمة 84.02 جنيه للوثيقة، وثالثًا حل صندوق بنك فيصل الإسلامى - التجارى الدولى «أمان»، بنسبة انخفاض %2.92 بقيمة 109.69 جنيه.



ورابعًا سجل صندوق بنك الاستثمار العربى – هلال، حضوره بنسبة هبوط قدرها %3.18 بقيمة 207.01 جنيه، تلاه فى المركز الخامس صندوق نعيم مصر، بنسبة هبوط %3.20 بقيمة 209.17 جنيه.



«تحديد الأصول» تهوى %4



هبطت صناديق تحديد الأصول بقوة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وهبط صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة %4.02 بقيمة 748.48 جنيه، وبنسبة تراجع %4.01 لصندوق بنك تنمية الصادرات – كنوز، بقيمة 196.660جنيه للوثيقة.



فيما جاءت تحركات صناديق العملة الأجنبية ثابتة نسبيًا، وصعدت بنسب طفيفة بلغت %0.04 لوثيقة صندوق مصر النقدى، لتسجل مستوى 11.570 دولار، فيما توقفت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو، عند مستوى 10.965 يورو.

