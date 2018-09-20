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بورصة وشركات
مع اتجاه السوق للصعود.. فاروس يتوقع ارتفاع 20 سهمًا اليوم
الخميس 20 سبتمبر 2018 01:14 م
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منى عبدالباري
توقع بنك استثمار فاروس اتجاه 20 سهمًا من قطاعات مختلفة للصعود بجلسة، اليوم الخميس، مع تغيير السوق اتجاهه نحو الارتفاع في ختام أسبوع دامي.
واستهلت مؤشرات السوق الجلسة على تباين، وارتفع الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.20% عند مستوى 14126.52 نقطة، رابحاً 27.96 نقطة، بعد التراجع خلال الأربع جلسات الماضية، وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16% عند مستوى 693.39 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.11%، عند مستوى 1766.33 نقطة.
وضمت الخيارات المتوقعة عدد من الأسهم في القطاعين المالي المصرفي، وغير المصرفي، وهي البنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، وبايونيرز للاستثمارات المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار.
وفي قطاع العقارات، جاءت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بالم هيلز، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، مدينة نصر للإسكان.
وعلى صعيد قطاع البتروكيماويات، جاء سهم أبو قير، وفي الصناعة أسهم القابضة المصرية الكويتية، وغبور، والسويدي إليكتريك.
كما شملت التوقعات أسهم جولدن كوست السخنة، الصعيد العامة للمقاولات، جلوبال تيليكوم القابضة، والعربية وبولفارا، النصر للملابس والمنسوجات كابو.
وقال بنك الاستثمار، في مذكرة بحثية صدرت، اليوم، إن هناك فرص لتخفيف المراكز الشرائية عند مستويات سعرية مرتفعة حاضرة وبقوة.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي للسوق يواجه مستوى مقاومة مرحلي عند 15,100 – 15,300 نقطة، بينما مستوى المقاومة الرئيسي مايزال مرتكزًا عند 15,700 – 16,000 نقطة.
ورأى بنك الاستثمار أن معدلات تداول أمس الأربعاء والتي سجلت قيم كبيرة عند 967.0 مليون جنيه، تشير إلى أن القوى الشرائية بدأت تعترض مسار قوى البيع، فضلاً عن تسجيل الأجانب صافي شراء للمرة الأولى منذ جلسة الخميس الماضي.
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