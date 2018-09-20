ZF تستثمر 14 مليار دولار لتطوير مركبات ذاتية القيادية

مكونات السيارات



شريف عيسى



تعتزم شركة ZF فريدريكسهافن الألمانية المتخصصة في تصنيع مكونات السيارات ضخ استثمارات بقيمة 14 مليار دولار لتطوير تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة الخاصة بها لإحداث تغيرات جوهرية فى صناعة السيارات.



وقالت الشركة إن الاستثمارات المخطط ضخها ستخضع لمدى زمنى سيستمر لخمس سنوات مقبلة لإحداث تطوير فى مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.



وقالت ZF فريدريكسهافن إن المشروع يتضمن تطوير شاحنة تنتمى لفئة الفانتعمل بالكهرباء، يمكنها قيادتها ذاتيا بمفردها.



وأعلن وولف هينينج شيدير، المدير التنفيذي للشركة، أن السيارة المزمع تصميمها ستكون جاهزة للإنتاج خلال العامين القادمين.



وتصنف ZF بأنها أكبر مصنعي قطع غيار السيارات في العالم بعد الاستحواذ على شركة TRW Automotive Holdings Corp بقيمة بلغت 12.9 مليار دولار.



وتعتزم الشركة اختبار السيارة الجديدة في مدينة فريدريشهافين بألمانيا، على أن تكون المركبة مقاربة فى التصميم لطراز كرافتر التابع فولكس واجن أو فورد ترانزيت فان.



ومن المقرر استخدام سيارة ZF فى الأغراض والتطبيقات التجارية بسبب التحدي المتمثل في العثور على السائقين والآمال في تحقيق مكاسب في الكفاءة وسط التسويق المتزايد عبر الإنترنت.



وقالت ZF خلال معرض السيارات التجارية في هانوفر بألمانيا ، إن سيارة ستكون آلية للغاية وقادرة على التنقل في مراكز المدن بمفردها ، كما أنها ستكون مبرمجة للتعرف على إشارات المرور ، وتحافظ على ممرها حتى في الشوارع دون علامات.



وتحتل ZF المرتبة الخامسة فى قائمة أكبر 100 مورد عالمي لمكونات السيارات لكبار مصنعي المركبات، وتمكنت خلال العام الماضى من بيع مكونات سيارات بقيمة 34.48 مليار دولار في عام 2017.