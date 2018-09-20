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بورصة وشركات
رغم الهبوط العنيف.. البورصة تجذب مشتريات أجنبية تفوق 100 مليون جنيه
الخميس 20 سبتمبر 2018 11:12 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
خالد بدر الدين
أظهرت بيانات بورصة مصر أمس الأربعاء، أن معاملات الأجانب والعرب سجلت مشتريات صافية تجاوزت 100 مليون جنيه (5.6 مليون دولار)، رغم موجة البيع العنيفة من المؤسسات المحلية وصغار المستثمرين في جلسة دامية فقدت فيها الأسهم المصرية حوالى 29 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للسوق هوى حوالي 9. 8% هذا الأسبوع حتى الآن لينزل إلى 14098 نقطة ليسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضى وفقدت الأسهم حوالي 74 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات بورصة مصر أن صافي مشتريات الأجانب بلغت 55.78 مليون جنيه والعرب 55.86 مليون جنيه، في حين سجلت معاملات المصريين مبيعات صافية قيمتها 111.644 مليون جنيه وتأتي التراجعات الحادة للأسهم المصرية قبل أسابيع قليلة من بدء الحكومة في تنفيذ برنامج لطرح حصص من شركات حكومية في البورصة.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية ”مشتريات الأجانب والعرب لم تستطع إيقاف طوفان بيع المصريين في السوق اليوم و قد نجد ارتدادة للسوق عند مستوى 14000 نقطة لكن لضمان استمرارها لابد من توفير سيولة بالسوق وأي ارتدادة لأعلى قد تكون فرصة للبيع خاصة وأن الاتجاه العام للسوق نزولي على المدى القريب والمتوسط“.
ورأت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية لرويترز في وقت سابق يوم الأربعاء ”لا يوجد أي مبرر للنزول العنيف بهذا الشكل للسوق.. الجميع يعلم أزمة الأسواق الناشئة منذ فترة طويلة، فلماذا هذا البيع العنيف الآن؟ خاصة من المؤسسات المالية المصرية، هل تلك المؤسسات ترى ما لا يراه غيرها؟“
وأوقفت بورصة مصر التداول أمس على نحو 107 أسهم لمدة ربع ساعة بعد تراجعها أكثر من 5 % وذلك من إجمالي 182 سهما جرى تداولها يوم الأربعاء.
وتتعرض أسواق المال المصرية لضغوط بوجه عام حيث ألغت مصر ثالث عطاء لها لبيع سندات يوم الاثنين الماضي وسط عائدات مرتفعة تطلبها البنوك والمستثمرون على أدوات الدين، التي تشهد تخارجا من الأجانب خلال الفترة الأخيرة مما نزل بصافي استثماراتهم فيها إلى 17.1 مليار دولار بنهاية يوليو من نحو 23 مليار دولار في مارس هذا العام.
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