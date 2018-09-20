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بورصة وشركات
مؤشر داو جونز يصعد لأعلى مستوى منذ يناير
الخميس 20 سبتمبر 2018 11:01 ص
مؤشر داوجونز
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خالد بدر الدين
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي فى ختام تعاملات يوم الأربعاء فى بورصة وول ستريت بنيويورك بأكثر من 159نقطة أو ما يعادل 0.61% ليزداد إلى حوالى 26406 نقطة ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ يناير الماضى بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة وانتعاش القطاع المالى.
وذكرت وكالة رويترز أن عوائد السندات أجل 10 سنوات قفزت إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 4 شهور، مما ساعد على ارتفاع أسعار كبرى البنوك الأمريكية ومنها جولدمان ساكس و JP مورجان و سيتى جروب و بنك أوف أمريكا بتسب تتراوح بين 2.6 % و 3.3%.
وكسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P لأسهم كبرى الشركات الأمريكية بنسبة طفيفة بلغت 0.12% ليصل إلى 2907.93 نقطة مع بوادر انحسار المخاوف المرتبطة بحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
ولكن مؤشر ناسداك المجمع لأسهم شركات التكنولوجيا هبط بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.08 % ليستقر عند 7950 نقطة مع تباين أسعار أسهم شركات التكنولوجيا ومنها مايكروسوفت بانخفاض 1.3% لتراجع عوائد الأسهم الفصلية عن توقعات المحللين.
وتراجعت أسعار أسهم شركة أمازون بحوالى 0.8 % بسبب تحقيقات الهيئات الرقابية بالاتحاد الأوروبى فى أنشطتها لمعرفة إذا كانت تنتهك قوانين المنافسة العادلة ولكن أسعار أسهم شركة مايكروسوفت صعدت بحوالى 1.7% وحققت أسهم شركات أبل و جوجل والفابيت مكاسب واضحة أيضا.
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