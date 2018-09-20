السيسى: على المصريين التوجه لمقرات علاج فيروس سى عند بدء الحملة فى أكتوبر



بدور إبراهيم



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأربعاء، مستشفى المنوفية العسكرى، وعددًا من المنشآت التعليمية والصحية.



حضر الافتتاح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الرموز والشخصيات العامة، والإعلاميين وشباب الجامعات.



وتقع مستشفى المنوفية العسكرى بمدخل مدينة شبين الكوم على مساحة 17725م2، بطاقة 200 سرير، والتى تتكون من قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الأشعة، والذى يحتوى على غرفة أشعة مقطعية 160 مقطعًا، وجهاز رنين مغناطيسى، وقسم التحاليل الطبية وبنك للدم، وقسم الغسيل الكلوى، والذى يحتوى على 3 صالات لاستقبال المرضى، بطاقة 20 جهازًا، وقسم للعلاج الطبيعى يتكون من علاج حرارى، وعلاج بالليزر، وعلاج بالشمع، وعلاج كهربائى، وصالة جيم، وعدد 19 عيادة عامة ومتخصصة، و7 غرف عمليات جراحية منها 4 غرف بنظام الكبسولة، وقسم النساء والتوليد به 18 حضانة منهم حضانة متحركة، وقسم جراحة الأطفال، وقسم المناظير يتكون من مناظير الباطنة والرعاية المركزة بطاقة 30 سريرًا وغرف إقامة، ومعمل بيطريًّا لمتابعة جودة الأغذية، ومخزن أدوية، وصيدلية داخلية، بالإضافة إلى المبانى الإدارية التى تشمل مبنى سكن الأطباء والتمريض، ومجمع خدمات، ومسجد بطاقة 150 مصلى، وثلاجة لحفظ الموتى.



وبدأت مراسم الافتتاح بكلمة للدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة الوزارة فى مجال الرعاية الصحية، وتطوير منظومة العلاج، والقضاء على قوائم الانتظار، واستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، أعقبها افتتاح الرئيس لمشروعات وزارة الصحة والسكان عن طريق الفيديو كونفرانس، والتى شملت المعهد الطبى القومى المتخصص بدمنهور، والذى يُسهم فى علاج 850 ألف مريض سنويًّا، وتم إنشاؤه على مساحة 33 ألف متر مربع بطاقة 856 سريرًا، والذى يخدم أهالى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، ويشمل مبنى للاستقبال والطوارئ، ومبنى رئيسيًّا مكونًا من 8 أدوار، ومبنى آخر للطب الحرج، وأيضًا تطوير المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية بالجيزة، والذى يخدم أكثر من 250 ألف مريض سنويًّا، ويحتوى على مبنى للإقامة الداخلية والعمليات، ومبنى لمدرسة التمريض، وآخر لجراحة عيون الأطفال، بالإضافة إلى مركز للأبحاث والتدريب وسكن للأطباء والعيادات الخارجية بتكلفة تجاوزت 96 مليون جنيه، وتم عرض فيلم تسجيلى عن تطوير منظومة الرعاية الصحية فى مصر بعنوان «بناء الإنسان«.



وقال الرئيس السيسى إنه يجب على المصريين التوجه إلى مقرات حملة فيروس سى عند بدء الحملة فى أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن المرض فتك بأهلنا على مدى السنوات الـ40 الماضية.



وتابع «يجب دراسة أسباب ارتفاع أعداد قوائم الانتظار حتى 40 ألف حالة، كما يجب الاستمرار فى منظومة العلاج الاعتيادية بالتوازى مع منظومة قوائم الانتظار«.



وعلقت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد أن 40 ألف مريض تم تسجيلهم فى قوائم الانتظار، ولكن المرضى الفعليين الذى تلقوا العمليات الجراحية هم 1788 مواطنًا، ولكن هناك مَن قام بالكشف، وتبين أن حالتهم تحتاج إلى علاج فقط، وتم تنقيتهم إلى الرقم السابق.



وأضاف الرئيس أنه تم وضع رقم سنوى لإنهاء قوائم الانتظار، لافتا إلى أن وزارة الصحة كانت تنفق 300 مليون جنيه كل عام، وأنه خلال 3 سنوات سيتم صرف مليار جنيه على قوائم الانتظار.



وأشار إلى أن مستشفى العديسات بالأقصر، تولتها إحدى الجمعيات الأهلية، وستكون مخصصة للأطفال، مشددًا على أن التحدى الأكبر هو توفير التمويل اللازم للخدمات بصورة عامة.



وشدد على ضرورة انتباه كل مسئول فى أى مستشفى أو مدرسة لمواطن الضعف بالمنشآة الطبية والتعليمية.



كما وجه السيسى المحافظين والمسئولين إلى متابعة أى تعديات على حرم الطرق، قائلا: «هناك تعليمات ثابتة لحرم الطرق حتى لو كان الطريق خارج المدن«.



وأوضح اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه تم الانتهاء من تلافى كافة الملاحظات للطرق التى أشار إليها الرئيس أثناء افتتاح محور الخطاطبة.



وفيما يتعلق بالعملية التعليمية أكد الرئيس أن هناك جهدًا يُبذل منذ 5 سنوات؛ من أجل الخروج بالنظام التعليمى الجديد، داعيا إلى عدم انتقاد النظام الجديد قبل مشاهدة الوضع على أرض الواقع، بالإضافة إلى منح قوة دفع لإنجاح المشروع.



وأضاف أن التابلت تكلفة مالية كبيرة تصل إلى أكثر من 1000 جنيه، وهو مخصص للعملية التعليمية فقط.



وتابع «التعليم لو نجحنا فيه هننقل البلد لمستوى تانى خالص، وفى الأكاديمية الدولية اختبار لمدة 3 ساعات حتى طلاب الكليات العسكرية وأعضاء النيابة الجدد، اختيار حتمى وبرجاء تدخلوا المعلمين هذا الاختبار للى عاوزين يكملوا يدخلوا هذا الاختبار»، كما كشف عن نيته فى زيارة المدارس اليابانية قريبًا.



كما استمع الرئيس السيسى إلى كلمة رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، والتى أكد فيها أن الهيئة تهدف إلى التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الأداء والوصول لأعلى معايير الجودة فى منظومة التأمين الإدارى والطبى.



وأشار إلى أن الهيئة بتوجيهات من الرئيس تتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة للمضى قدمًا فى المشروعات التنموية والخدمات التى ترتقى بمستوى معيشة المواطن المصرى فى مجالات متعددة، منها التعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لصيانة وإصلاح خطوط السكة الحديد؛ لضمان استمرار حركة القطارات المدنية والعسكرية.



وأوضح أنه فى مجال النقل النهرى يتم التعاون مع دولة السودان الشقيقة لتشغيل العديد من القطع النهرية لنقل البضائع بين ميناءى أسوان ووادى حلفا بالسودان، بالإضافة إلى تشغيل معدية نهرية بين ضفتى بحيرة ناصر لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بين مرسى قسطل وأبوسمبل الذى تم تطويره إلى مرسى سياحى لاستقبال الفنادق العائمة والمراكب السياحية القادمة لزيارة معبد أبوسمبل.



وبين رئيس هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة أن الهيئة تتعاون مع وزارة التموين فى إنتاج الخبز من خلال مجمعات إنتاج الخبز بالقاهرة الكبرى، والإسكندرية، والإسماعيلية، وغيرها من المحافظات، كما تعمل على توفير مواد غذائية بأسعار مخفضة توزع فى كل المحافظات بصفة دورية.



وأشار إلى أنه فى مجال دعم قطاع البترول أنشأت الهيئة مستودعات وقود لرفع طاقة المخزون الاستراتيجى للدولة من المواد البترولية، وفى مجال الرعاية الصحية تعمل الهيئة على تطوير العديد من المجمعات الطبية والمستشفيات العسكرية، والعيادات الخارجية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وبناء على تعليمات الرئيس لتقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين الذين يتم استقبالهم للعلاج بالمستشفيات العسكرية جنبًا إلى جنب مع إخوانهم وأبنائهم العسكريين، كما تُسهم الهيئة فى علاج الأورام من خلال عشرة مراكز للأورام بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى دفع القوافل الطبية بتقديم الرعاية الطبية بالمناطق النائية والحدودية.



وأوضح أن الهيئة لا تتوانى فى المشاركة فى المبادرات القومية الطبية، والتى منها مبادرة القضاء على فيروس سى، ومبادرة علاج الإدمان، والمشاركة فى القضاء على قوائم الانتظار فى الجراحات والتدخلات المتقدمة.



وأوضح أنه جارٍ إنشاء العديد من المستشفيات العسكرية وفق مخطط لا يتوقف، إذ يجرى العمل لإنشاء مستشفى الزقازيق العسكرى، ومستشفى دمنهور، والمستشفى النفسى بالهايكستب، بالإضافة إلى تطوير مستشفى غمرة العسكرى، ومستشفى الهايكستب، ومركز الطب التأهيلى، وعلاج الروماتيزم بالعجوزة، بالتزامن مع تطوير المنظومة التدريبية لتأهيل الكوادر الطبية والتمريض، من خلال كلية الطب بالقوات المسلحة والمعاهد الصحية للتمريض ذكور وإناث.



وأشار إلى أن التطوير شمل كل عناصر المنظومة الطبية إيمانًا بالدور الوطنى للقوات المسلحة لخدمة شعب مصر، وانطلاقا من أن بناء دولة قوية يتطلب مواطنين أصحاء قادرين على العمل والعطاء، ولا يتحقق ذلك الهدف إلا من خلال منظومة صحية تعمل بأعلى دراجات الجودة والتطوير.



وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًّا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان (نهر العطاء) تناول شرحًا مفصلًا عن مستشفى المنوفية العسكرى، والذى تم إنشاؤه طبقًا لمعايير الجودة العالمية، وكذا الجهود المبذولة لإنشاء المستشفى والخدمات التى تقدمها المستشفيات العسكرية للمدنيين والعسكريين.



واستمع السيسى لكلمة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تناول فيها خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم فى مصر، ومتطلبات النظام الجديد للتطوير، وما تم إنجازه من إعداد قواعد بيانات جديدة وتدريب المعلمين لتنفيذ البرامج التعليمية، وعرض ما تم تنفيذه من مدارس جديدة، والإنجازات التى تحققت داخل العملية التعليمية المتطورة، وإنشاء بنك معرفة مصرى عالمى، وإنشاء منصة لإدارة مناهج التعليم الرقمى، ومركز امتحانات رقمية، وإطلاق نظام تعليم متطور بملكية فكرية مصرية لبناء الشخصية المصرية، والإنسان العصرى، ونظام تقييم فريد يستخدم التكنولوجيا مع قياس الفهم والابتكار.



وافتتح الرئيس 4 مدارس عن طريق الفيديو كونفرانس تشمل مدرسة الإسماعيلية الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ومدرسة العربى الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بنظام التعليم المزدوج بقويسنا، والمدرسة المصرية اليابانية بكل من حدائق أكتوبر، وشبين الكوم، وبرج العرب، والعاشر من رمضان، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلى عن تطوير منظومة التعليم فى مصر.