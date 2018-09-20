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بورصة وشركات
ارتفاع طفيف للبورصة في التعاملات الصباحية
الخميس 20 سبتمبر 2018 11:12 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
مصطفى طلعت
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس، في ارتداده مؤقتة بعد جلسة أمس الدامية.
وارتفع مؤشر "Egx30" الرئيسي 0.85% ليصل إلى 14218 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليسجل 1770 نقطة، بينما تراجع مؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة .07% ليصل إلى 694 نقطة.
يذكر ان البورصة انهت تعاملات امس على هبوط قوي اذ انخفض المؤشر الثلاثيني 3.75 ليسجل مستوى 14098 نقطة، ومؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة 3.6% إلى 695 نقطة، والمؤشر الاوسع نطاقا 3.8% ليصل إلى 1768 نقطة.
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