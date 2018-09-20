العمالة فى الدول الغنية تحصل على أكبر زيادة فى الأجور منذ عقد

شركات العمالة



عبدالغفور أحمد محسن



أوضح تقرير أعدته وكالة «بلومبرج»، أن العمالة فى دول العالم الغنية، حصلت حاليا على أعلى معدل زيادة فى أجورهم منذ 10 سنوات.



وبحسب التقرير، دفع تقلص البطالة فى الولايات المتحدة، كلا من اليابان ومنطقة اليورو إلى الاتفاق مع الشركات على رفع الأجور للحفاظ على العمال وجذبهم، وقال بنك «جى بى مورجان تشيس» إن نمو الأجور فى الدول المتقدمة سجل %2.5 خلال الربع الثانى من العام الحالى، وهو أعلى معدل منذ 2009.



وتوقع «جى بى مورجان« أن تواصل الأجور نموها إلى ما يقرب من %3 فى العام المقبل.



وأوضح التقرير أن متوسط الأجر فى الساعة للعمال الأمريكيين بالقطاع الخاص ارتفع %2.9 فى أغسطس، وهو أعلى معدل منذ انتهاء الركود فى منتصف عام 2009. وكانت شركة «فلاورز فودز«، وهى شركة متخصصة فى تصنيع منتجات المخابز المعبأة، من بين الشركات الأمريكية التى أعلنت عن ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة وصول معدل البطالة فى الولايات المتحدة قرب أدنى مستوياته منذ ستينيات القرن الماضي.



وقال ستيف كينزى، المدير المالى فى الشركة للمستثمرين: «هناك حاليا ارتفاع فى الأجور وزيادة بمعدل الدوران، الأمر الذى أسهم فى ارتفاع تكلفة الإنتاج المرتبطة بالقوى العاملة».



وفى اليابان، ارتفعت الدخول النقدية بنسبة %1.5 فى يوليو مقارنة بالشهر نفسه العام الماضى، وبنسبة %3.3 مقارنة بيونيو 2018، وقالت شركة تويوتا موتورز، أكبر شركة صناعية فى البلاد خلال مارس الماضى، إن الزيادة فى مدفوعاتها للأجور خلال العام الحالى ستتجاوز %3 التى تحققت فى 2017، و%2.4 التى تحققت فى 2016.



وفى منطقة اليورو، ارتفعت الأجور %2.2 خلال الربع الثانى، ضمن أكبر معدل زيادة منذ عام 2012، فى حين ارتفعت الدخول بعد استثناء العلاوات فى بريطانيا بنسبة %3.1 فى يوليو وهى أكبر نسبة منذ عام 2015.



وتشير تقديرات جيه بى مورجان إلى أن التضخم فى الأسواق المتقدمة سيرتفع إلى %1.9 بنهاية 2019، مقابل %1.6 فى يوليو، وأن التضخم «فى حالة تأهب للصعود السريع» بسبب الأجور.



لكن بعض الاقتصاديين أكدوا أن الأجور ستواصل النمو لتحقق أفضل مستوياتها خلال العقد الحالى.



وبحسب الخبراء فى سيتى جروب، فإن معدلات نمو الأجور حاليا تفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى العديد من الاقتصادات المتقدمة، وتوقعوا أن تواصل الأجور ارتفاعها بمعدلات أسرع من التضخم فى ظل ارتفاع الإنتاجية واستيعاب الشركات لبعض تكاليف العمالة المرتفعة.