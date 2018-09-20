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عقـــارات
انخفاض أسعار العقارات السكنية فى لندن إلى أدنى مستوى فى 9 سنوات
الخميس 20 سبتمبر 2018 10:35 ص
منزل بلندن
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منزل بلندن
■ متوسط سعر الوحدة سجل 640 ألف دولار
خالد بدر الدين
أعلن المكتب البريطانى للإحصاء الوطنىONS، الأربعاء، أن أسعار العقارات السكنية فى العاصمة لندن تراجعت %0.7 خلال شهر يوليو الماضى، فى أكبر هبوط منذ سبتمبر 2009، ليبلغ متوسط سعر الوحدة حوالى 485 ألف جنيه إستيرلينى «640 ألف دولار».
وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار العقارات فى لندن التى تعد أغلى المدن البريطانية سجلت أسوأ أداء خلال شهر يوليو الماضى، بينما ارتفعت فى منطقة نورث ويست ببريطانيا بأكثر من %6.6 لتحتل صدارة العقارات الأغلى سعرا وبعدها منطقة ساوث ويست بنسبة زيادة حوالى %4.4 ثم ويست ميدلاندز %4.3.
وجاء فى المركز الرابع يوركشاير وهامبر بنسبة نمو فى أسعار عقاراتها بلغت أكثر من %3.2 وبعدها إيست ميدلاندز بحوالى %3 ونورث إيست بنسبة ارتفاع %2.9 والمنطقة الشرقية %2.3 ، وأخيرًا ساوث إيست بحوالى %1.9 لتصبح عقارات لندن الوحيدة التى تعرضت لانخفاض.
ويأتى هبوط أسعار العقارات فى لندن رغم ارتفاع التضخم على غير المتوقع ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 6 شهور بسبب الزيادة الموسمية فى أسعار تذاكر الرحلات الجوية والبحرية التى جاءت بأكثر من المعتاد لترتفع قيمة الجنيه الإستيرلينى إلى حوالى 1.32 دولار لأول مرة منذ حوالى شهرين.
وارتفع معدل التضخم فى أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضى إلى حوالى %2.7 بمعدل سنوى مقابل %2.4، فى استطلاع خبراء الاقتصاد بوكالة رويترز، بينما ارتفعت أسعار العقارات البريطانية بوجه عام بأقل معدل سنوى منذ حوالى خمس سنوات فى أحدث بوادر على تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
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