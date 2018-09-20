«كى إف دبليو» الألمانية تتيح 103 ملايين يورو قروضاً لمشروعات مصرية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة



سمر السيد



توقع بوركهارد هنتز، مدير مكتب القاهرة لمجموعة بنوك كى إف دبليو KfW الألمانية، توقيع قروض بقيمة 103 ملايين يورو قبل نهاية العام الجارى، لصالح شركات تعمل بمجالات الطاقة الفوتوفلطية، وبرامج كفاءة استخدام الطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أن المشروع الأول بقطاع الطاقة الفوتوفلطية فى الزعفرانة، بتمويل إجمالى يبلغ نحو 50 مليون يورو، ومن المقرر التوقيع على اتفاق تنفيذه قبل نهاية العام الجاري.



وأضاف أن هناك مشروعاً آخر فى مجال كفاءة استخدام الطاقة، والتى باتت تكتسب مزيداً من الزخم مع كل زيادة فى تعريفة الكهرباء، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع مجلس الجامعات، بهدف زيادة الوعى حول تلك المسألة، ومن المقرر أن يصل تمويله إلى 23 مليون يورو .



ولفت إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول القليلة بمنطقة البحر المتوسط التى لا يوجد فيها أنظمة تسخين شمسية solar heating، ولذا فإن الخطوة الأولى تتعلق بزيادة الوعى، وايجاد مؤسسات تعلب دوراً فى نقل المعرفة بشأن مسألة كفاءة الطاقة.



وأشار إلى أن البنك فى مرحلة المفاوضات النهائية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر -MSME ، لتوفير تمويل بقيمة 30 مليون يورو فى 4 برامج، بهدف تعزيز التمويل متناهى الصغر، خاصةً أن مسألة خلق الوظائف تعتبر واحدة من التحديات الرئيسية التى تواجهها مصر .



وعن رؤيته لآخر مستجدات الاقتصاد المصرى، فى ضوء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح التى أعلن عنها صندوق النقد الدولى، منتصف يوليو الماضى، قال إن الحكومة على مسار جيد، وهناك ارتفاع فى معدل النمو الاقتصادى، والاحتياطيات النقدية الأجنبية، فى حين هبط معدل التضخم، غير أن التحدى الرئيسى حتى الآن هو خلق الوظائف.