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بورصة وشركات
سيطرة شرائية لمسئولى الشركات رغم هبوط البورصة العنيف
الخميس 20 سبتمبر 2018 10:42 ص
ارتفاع البورصة المصرية
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ارتفاع البورصة المصرية
مصطفى طلعت
كشفت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة، اتجاههم نحو الشراء خلال جلسة تداولات أمس الاربعاء، رغم هبوط السوق العنيف بنحو 3.7%.
واشارت بيانات البورصة الصادرة صباح اليوم إلى تصدر شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ العمليات الشرائية اذ قام مجلس الادارة بشراء 184500سهم، كما اشترى مجلس ادارة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عدد 175000سهم .
وجاءت باقي المعاملات على النحو التالي:
الشركة : العربية لحليج الأقطان
المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية :شراء
الكمية : 60000 سهم
الشركة : العربية وبولفارا للغزل والنسيج
المسئول : مجموعة مرتبطة
نوع العملية :شراء
الكمية : 115738 سهما
الشركة : الاهرام للطباعة و التغليف
المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 40200سهم
الشركة : المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو
المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 148411سهما
الشركة : العبوات الطبية
المسئول : مجموعة مرتبطة
نوع العملية : شراء
الكمية : 100000سهم
الشركة : البنك المصري الخليجي
المسئول : مجموعة مرتبطة
نوع العملية : شراء
الكمية : 10000سهم
الشركة : وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى
المسئول : مجموعة مرتبطة
نوع العملية : شراء
الكمية : 17647سهما
الشركة : حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1
المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 178529سهما
الشركة : الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي
المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 1900سهم
الشركة : جينيال تورز
المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 800سهم
الشركة : المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 33544سهما
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