مميش يوقع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية وموانئ سينز البرتغالية





نادية سلام

التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية "آنا باولا فيتورينو" وزيرة البحار البرتغالية لبحث سبل التعاون بين الجانبين، حيث عرض نبذة عن مشروع محور تنمية قناة السويس كأحد أهم المشروعات العملاقة التي تولي الدولة المصرية اهتماما، وكذلك الاهتمام الخاص بالقيادة السياسية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية للقناة، والدعم الكامل للمستثمرين في هذا المشروع.وخلال زيارته، أعلن الفريق مهاب مميش أنه قام بتوقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية للقناة وهيئة موانئ سينز، والذي يعد أحد أهم الموانئ في البرتغال من حيث حجم الحمولات والصادرات، كما يعتبر المركز الرئيسي على ساحل الأطلنطي ونقطة الوصول إلى خليج أيبريا وأوروبا، نظرا لتميزه بالمواصفات الطبيعية من حيث عمق المياه والموقع الجغرافي، وكذلك شبكة الطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية واللوجستية الكبيرة، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تساهم في بناء الشراكات وتبادل الخبرات والمعلومات مع القائمين عليه.وقد قام الفريق مهاب مميش بدعوة وزيرة البحار البرتغالية بزيارة المنطقة الاقتصادية للتعرف على الأعمال المقامة بها على أرض الواقع ورؤية المشروعات الكبرى التي تشهدها المنطقة حاليا سواء بالنسبة للقناة الجديدة أو الأنفاق أو المنطقة الصناعية، والموانئ خاصة شرق بورسعيد الذي ينافس الموانئ العالمية بأحدث المواصفات والمعايير التي نفذ بها.تأتي زيارة الفريق مهاب مميش للبرتغال حاليا في إطار تأكيد دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية المميزة بين مصر والبرتغال، بدعوة من وزيرة البحار البرتغالية آنا باولا فيتورينو، للمشاركة في مؤتمر المحيطات السنوي الذي يعقد في لشبونة لتناول الاقتصاد الأزرق الدائري والشحن الأخضر واستخدامات التكنولوجيا في الموانئ.وعلى هامش مشاركته فعاليات المؤتمر، ناقش الفريق مميش وسكرتير الدولة للتعاون الدولي والرئيس التنفيذي لشركة AICEP Global Parques المتخصصة في إدارة المناطق الصناعية واللوجستية والاستثمارية، بحث سبل التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في شهر أبريل الماضى أثناء زيارة الرئيس البرتغالي إلى مصر.وعلى جانب الزيارة، نظم كل من اتحاد الصناعات والغرفة التجارية العربية البرتغالية لقاءا للفريق مميش مع ممثلي أكثر من ٤٠ شركة ورجال أعمال من المهتمين بالتعرف على الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فضلا عن اللقاء مع أبرز الشركات الأعضاء بمجلس الأعمال المصري البرتغالي.يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار البرتغال في نوفمبر ٢٠١٦ لتوثيق علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، كما قام الرئيس البرتغالي بزيارة مصر فى أبريل الماضي.