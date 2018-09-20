أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

مميش يوقع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية وموانئ سينز البرتغالية

مميش يوقع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية وموانئ سينز البرتغالية
مميش يوقع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية وموانئ سينز البرتغالية
أخبار متعلقة
small-img
إيرادات قناة السويس ترتفع 6.7% في أغسطس
small-img
502.2 مليون دولار عائدات قناة السويس فى أغسطس الماضى
مميش يوقع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية وموانئ سينز البرتغالية


نادية سلام

 التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية "آنا باولا فيتورينو" وزيرة البحار البرتغالية لبحث سبل التعاون بين الجانبين، حيث عرض نبذة عن مشروع محور تنمية قناة السويس كأحد أهم المشروعات العملاقة التي تولي الدولة المصرية اهتماما، وكذلك الاهتمام الخاص بالقيادة السياسية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية للقناة، والدعم الكامل للمستثمرين في هذا المشروع.

وخلال زيارته، أعلن الفريق مهاب مميش أنه قام بتوقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية للقناة  وهيئة موانئ سينز، والذي يعد أحد أهم الموانئ في البرتغال من حيث حجم الحمولات والصادرات، كما يعتبر المركز الرئيسي على ساحل الأطلنطي ونقطة الوصول إلى خليج أيبريا وأوروبا، نظرا لتميزه بالمواصفات الطبيعية من حيث عمق المياه والموقع الجغرافي، وكذلك شبكة الطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية واللوجستية الكبيرة، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تساهم في بناء الشراكات وتبادل الخبرات والمعلومات مع القائمين عليه.

وقد قام الفريق مهاب مميش بدعوة وزيرة البحار البرتغالية بزيارة المنطقة الاقتصادية للتعرف على الأعمال المقامة بها على أرض الواقع ورؤية المشروعات الكبرى التي تشهدها المنطقة حاليا سواء بالنسبة للقناة الجديدة أو الأنفاق أو المنطقة الصناعية، والموانئ خاصة شرق بورسعيد الذي ينافس الموانئ العالمية بأحدث المواصفات والمعايير التي نفذ بها.

تأتي زيارة الفريق مهاب مميش للبرتغال حاليا في إطار تأكيد دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية المميزة بين مصر والبرتغال، بدعوة من وزيرة البحار البرتغالية آنا باولا فيتورينو، للمشاركة في مؤتمر المحيطات السنوي الذي يعقد في لشبونة لتناول الاقتصاد الأزرق الدائري والشحن الأخضر واستخدامات التكنولوجيا في الموانئ.

وعلى هامش مشاركته فعاليات المؤتمر، ناقش الفريق مميش وسكرتير الدولة للتعاون الدولي والرئيس التنفيذي لشركة AICEP Global Parques المتخصصة في إدارة المناطق الصناعية واللوجستية والاستثمارية، بحث سبل التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في شهر أبريل الماضى أثناء زيارة الرئيس البرتغالي إلى مصر.

وعلى جانب الزيارة، نظم كل من اتحاد الصناعات والغرفة التجارية العربية البرتغالية لقاءا للفريق مميش مع ممثلي أكثر من ٤٠ شركة ورجال أعمال من المهتمين بالتعرف على الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فضلا عن اللقاء مع أبرز الشركات الأعضاء بمجلس الأعمال المصري البرتغالي. 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار البرتغال في نوفمبر ٢٠١٦ لتوثيق علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، كما قام الرئيس البرتغالي بزيارة مصر فى أبريل الماضي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا