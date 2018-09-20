مذكرة إلى «الزراعة» تطالب بتحرير أسعار الأسمدة

وزراة الزراعة 699



الصاوى أحمد



طالبت الشعبة العامة للأسمدة وجمعية الموزعين الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة، بتحرير سعر الأسمدة وصرف دعم المزارعين نقدًا لحل مشكلة الأختناقات المستمرة.



وأكد الدكتور محمود أبوزيد، عضو جمعية موزعى الأسمدة لـ«المال»، أن الجمعية وشعبة الأسمدة تقدمتا بمذكرة قبل أيام، لوزير الزراعة الدكتور عزالدين أبوستيت، لعرض مبادرة لحل الأزمات المتكررة فى سوق الأسمدة مع عرض الحلول والآليات المناسبة للتنفيذ من خلال تحرير الأسعار.



وأوضح أبوزيد أن السبب فى الارتفاعات المتكررة فى سعر السماد يتمثل فى التشوهات الموجودة بالمنظومة، فى ظل تواجد أكثر من سعر للبيع ما بين سعر الأسمدة المدعمة والموزعة عبر السوق الحرة.



ولا يزال نقص الأسمدة مستمرًا فى المحافظات، خاصة فى الصعيد، ويعانى مزارعو القصب والموز من النقص فى الإمدادات، لأنها محاصيل تستمر 5 أعوام متصلة.



ووفقًا للنظام الحالى يحصل كل فدان على عدد معين من شكائر الأسمدة تتراوح بين 3 و14 شيكارة بتسعيرة جبرية 3290 جنيهًا للطن فى الوقت الذى يباع فيه الطن فى السوق الحرة بقيمة 5000 جنيه.



وتبعاً لعضو «الجمعية» فإن هذه المذكرة تتضمن الحلول الميسرة لتنفيذ فكرة تحرير سعر السماد من خلال تحويل مبالغ دعم الأسمدة للمزارع عبر الكارت الذكي.



ويتم صرف الفارق بين السعر الحر والسعر المدعم من خلال الكارت الذكى مع حصول المزارع على الحصص من الجمعيات.



وأوضح أبوزيد أن المذكرة تضمنت تقديم مقترح لمصدر تمويل هذه المبالغ لتكون من خلال إنشاء صندوق لدعم الأسمدة لصغار المزارعين، يتم تحويل حصيلة رسم الصادر على طن الأسمدة له، والصرف منه على الدعم النقدي.



ووافقه الرأى المهندس محمد الخشن، رئيس شركة «أيفر جرو»، مؤكدًا أن تحرير سعر الأسمدة هو الحل لجميع المشكلات الحالية.



ولفت الخشن إلى أن تطبيق المقترح سيجعل هناك سعرا واحدا للأسمدة فى السوق وبالتالى توافر السلعة على أن يحصل المزارع على دعمه المستحق نقدا.



من جانبه أيد ماهر أبوجبل، رئيس لجنة تطوير المهنة بنقابة الزراعيين، مدير التسويق فى شركة «يارا إنترناشيونال» مقترح تحرير سعر الأسمدة، مشيرًا إلى وجود مساع من أطراف عديدة لضبط منظومة الأسمدة من خلال التحول للدعم النقدى من قبل التجار والموزعين.



وأوضح أبوجبل أن حصيلة رسم الصادر بعد رفعها إلى 500 جنيه بدلا من 125 يجب أن يتم تحويلها لصالح صندوق يتم إنشاؤه لدعم الأسمدة.



وتحصل الشركة الملتزمة بتوريد حصتها لصالح وزارة الزراعة على شهادة تصدير تسمح لها بالتصدير من دون رسم صادر، بينما تضطر الشركات غير الملتزمة إلى سداد 500 جنيه رسمًا عن كل طن مصدر.



وطبقا للاتفاق بين وزارة الزراعة وهذه الشركات فإن %55 من الإنتاج السمادى يتم توزيعه على الجمعيات لتصرف بسعر مدعوم والباقى يجرى التصرف فيه بشكل اختيارى سواء للتصدير أو للسوق الحرة.



ويوجد فى مصر 7 شركات متعاقدة مع الدولة للتوريد بسعر مدعم هى «أبو قير» و«الدلتا» و«النصر» و«موبيكو» و«حلوان» و«المصرية» و«الإسكندرية» وتبلغ الاحتياجات من الأسمدة المدعمة 4 ملايين طن سنويا من إجمالى 9 ملايين تنتجها هذه الشركات والباقى يتم تصديره أو بيعه فى السوق الحرة.