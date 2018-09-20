«الاتصالات» و«المالية» تبحثان تطوير الضرائب إلكترونيًا





محمود جمال وسيد بدر

تبحث وزارتا «الاتصالات» و«المالية» تطوير المنظومة الضريبية إلكترونيًا ضمن خطة الحكومة لتحصيل المستحقات المتأخرة.قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن تلك الخطوة تستهدف تحسين الأداء الضريبى للدولة وتوسيع قاعدة الممولين ودمج الاقتصاد غير الرسمى، ويشمل التطوير المرتقب ميكنة آليات تحصيل الضريبة العامة والقيمة المضافة.جاء ذلك على هامش المؤتمر الذى عقدته شركة «ساب« للحلول والتطبيقات الأربعاء تحت عنوان «SAP NOW EGYPT» بحضور عدد من ممثلى البنوك والشركات.وأوضح طلعت أن وزارته تعمل أيضًا مع «المالية» على ربط أجور العاملين فى القطاعين العام والخاص إلكترونيًا بمنظومة التأمينات الاجتماعية فى مصر، بالإضافة إلى إصدار فاتورة رقمية موحدة لمجتمع الأعمال بداية 2019.وأشار إلى أن «الاتصالات» تعكف حاليًا على وضع مناهج وبرامج تدريبية متخصصة بالتنسيق مع البنك المركزى لتأهيل الخريجين للعمل فى مجال تكنولوجيا الحلول المالية من خلال تدريس علوم الأمن السيبرانى وتحليل البيانات، وتعتزم الوزارة إضافة أنشطة أخرى مماثلة مع قطاعات أخرى منها الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.فى سياق متصل، كشف عن استهداف الوزارة زيادة نسبة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج القومى للبلاد الذى يبلغ %3.1 وهو ضئيل للغاية مقابل %8 فى ماليزيا، لذلك تسعى الاتصالات للوصول به لأكثر من %5 خلال 3 سنوات مقبلة.وتابع: إن «الاتصالات» تلعب دورًا كبيرًا فى تحفيز هيئات ووزارات الدولة على التحول الرقمى من خلال مشروعات مشتركة مع وزارات منها الصحة والزراعة والتعليم.وأضاف أن الوزارة تخطط للتوسع فى البرامج التدريبية المقدمة إلى الخريجين كمًا ونوعًا عبر طرق عدة، منها التعاون مع وزارة التعليم العالى، لإنشاء 8 مجمعات تكنولوجية داخل الجامعات خارج القاهرة والإسكندرية، لتأهيل طلاب المرحلة النهائية فى كليات الحاسبات.على صعيد الأجندة التشريعية للقطاع، ألمح إلى أن «الاتصالات» بصدد الانتهاء من قانون التجارة الإلكترونية وعرضه على البرلمان خلال دور الانعقاد التشريعى المقبل، مبينا أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا فى خلق بيئة تشريعية وقانونية جاذبة للاستثمارات كان آخرها صدور قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.وبحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات سابقة، فإن الضرائب تمثل نحو %75 من إجمالى إيرادات الدولة، ويتم العمل على زيادتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتحصيل العادل.