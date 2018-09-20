شركات الرعاية الطبية ترفع أسعار خدماتها

التأمين الطبى



مروة عبد النبى والشاذلى جمعة



قررت شركات الرعاية الطبية، خاصة التى تتحمل الخطر- HMO، رفع أسعار خدماتها بداية من العام المقبل، وذلك رداً على مخاطبة مصلحة الضرائب لها بقرار قيدها بسجلات ضريبة القيمة المضافة.



وقررت شركات الرعاية الطبية التى تعمل بنظام الإدارة المسماه TPA، رفع أتعاب إدارتها التى تحصل عليها من شركات التأمين، لتعويض قيمة الضريبة، حتى لاتتعرض لخسائر.



وقال الدكتور محمد على شريف، المدير العام بشركة المشرق للرعاية الطبية، إن الفئتين لا يمكنهما تحمل ضريبة القيمة المضافة البالغ نسبتها %14.



وأضاف أن شركات HMO، سوف تحمل قيمة الضريبة على العملاء، عند تجديد العقود، أو فى العقود الجديدة، مع توضيح سبب الزيادة.



وأوضح أن شركات الإدارة سوف تلجأ إلى تحميل قيمة الضريبة على شركات التأمين التى تتعاقد معها، وإن لم تنجح فسوف تضغط على شركات التأمين للحصول على قيمة العمولة كاملة، دون خصومات كالسابق.



من جانبه قال شريف فتحى، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الطبية، العضو المنتدب لشركة عناية، إن شركات الرعاية بنوعيها فى مأزق واضح، خاصة مع عدم ورود أى رد من إدارة البحوث بمصلحة الضرائب على الشكاوى المقدمة، والتى تطالب بالإعفاء من القيمة المضافة أسوة بشركات التأمين، أو خفضها.



وأكد أن تحصيل الضريبة سينتج عنه 3 مشكلات، الأولى تتعلق بتأثر نتائج شركات الرعاية بالسلب، علاوة على لجوء شركات الإدارة لرفع اتعابها من 7 إلى %15 من قيمة أقساط المحفظة التى تديرها، وهو ما يرفع الأعباء على المؤمن له.



وأضاف أن المشكلة الثالثة، ستتمثل فى عزوف المواطنين عن القطاع الطبى الخاص، أو اللجوء إلى شركات تأمين تزاول الطبى، وتدير محفظتها ذاتيا - دون اللجوء لشركة إدارة طبية – للحصول على أسعار تأمين طبى مخفض، وذلك لأنها معفاة من الضريبة، ولا تقوم بدفع أتعاب لشركة رعاية نظير خدماتها.



بدوره أكد الدكتور على الكفراوى، رئيس قطاع العلاج الطبى بشركة مصر للتأمين، سابقاً، أن أتعاب شركات إدارة الرعاية الصحية TPA، تعد جزءاً من مصروفات قسط التأمين، ويجب أن يشمله الإعفاء، أسوة بإعفاء أقساط التأمين، موضحاً أن أنشطة شركات الرعاية الصحية، تعد مساعدة لنشاط شركات التأمين.