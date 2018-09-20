مصر وقبرص توقعان اتفاقًا لخط غاز مشترك بطاقة 700 مليون قدم مكعب

طارق الملا 2



■ مصدر: يستغرق عامين.. و«شل» تتحمل التكاليف ويحقق الاكتفاء



عمر سالم



اتفقت مصر وقبرص على إقامة خط أنابيب بحرى مباشر ينقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصانع الإسالة فى إدكو بمصر، وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة، بطاقة استيعابية تصل إلى 700 مليون قدم مكعب سنوياً.



وقع الاتفاق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ويورجوس لاكوتريبس، وزير الطاقة والصناعة والتجارة القبرصى،

وأشار الملا إلى أن الاتفاق المصرى القبرصى لا يشمل تنفيذ خط أنابيب بحريًا فقط، بل سيسهم فى تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبى.



وقال مصدر مسئول بوزارة البترول، فى تصريحات لـ«المال»، إنه من المرتقب أن يتم توقيع العقد النهائى وبدء التنفيذ خلال الربع الأول من 2019، موضحا أن فترة تنفيذ المشروع تستغرق ما بين عامين إلى عامين ونصف العام.



وتوقع المصدر أن يبدأ ضخ الغاز القبرصى إلى مصر قبل 2022، موضحًا أنه سيتم توجيه جزء منه للاستهلاك فى السوق المحلية، والجزء الآخر للتصدير من خلال محطات الإسالة ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على حق الجانب القبرصى فى التعاقد مع مجمعات الإسالة المصرية، حتى تتمكن من إسالة الغاز وإعادة تصديره، بالإضافة إلى نقاط وصول الغاز.



وأوضح المصدر أن الخط سيساهم فى تحقيق الاكتفاء من الغاز بمصر، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يساعد فى حل قضايا التحكيم الدولى بين مصر وبعض مصانع الإسالة.



وكان الملا قد صرح مسبقًا بأنه من المتوقع أن تتراوح تكلفة إنشاء الخط بين قبرص ومصر بين 800 مليون ومليار دولار تتحملها شركة شل العالمية.



ووقع الوزير خلال العام الماضى، اتفاقية مبادئ مع لاكوتريبيس لنقل الغاز من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى، وقال إن مصر ستوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى قبل منتصف 2018، بهدف تصدير الغاز الطبيعى إلى دول الاتحاد.



ويستهدف المشروع الذى يتفاوض عليه البلدان نقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى الذى تقدر احتياطياته بما بين 3.6 تريليون وستة تريليونات قدم مكعب.



واتفق البلدان على أن تكون نقطة التسليم فى مصنع الإسالة بإدكو التابع لشركة شل، وستتولى الشركة الهولندية عمليات استيراد الغاز من قبرص.



ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر فى دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.