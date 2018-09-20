حوار محمد عادل حسنى



محمد ريحان



تستهدف الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين %40، ليصل إلى نحو 1.2 مليار دولار خلال 2019، مقابل نحو 730 مليون دولار حاليا.



كشف محمد عادل حسنى، رئيس المجعية المصرية المغربية فى حوار لـ«المال»، عن وجود تواصل بين عدة شركات مصرية، ومستوردين مغاربة، للاتفاق على صفقات تجارية فى مجالات الأخشاب والمنسوجات.



أشار إلى أن وجود منافسة قوية للمنتجات المصرية فى المغرب وخاصة من جانب منتجات تركيا والهند والصين، لافتا الى أن المنتجات المصرية اسعارها منافسة وجودتها عالية وتنافس بقوة منتجات تلك الدول.



أوضح أنه جارى الاتفاق على تصدير شحنات من الحاصلات الزراعية مثل الفراولة والمانجو، وبعض الخضروات التى لم نكن تستوردها المغرب من مصر.



أكد أن السوق المغربية يجب دراسته جيدا قبل السعى للتصدير إليهم، لأنها تطلب مواصفات عالية شبيهة بالمواصفات الأوروبية، ويجب إقناعهم بمنتجاتنا وبجودتها العالية حتى نستطيع دخولها.



كشف عن وجود مفاوضات بين رجال أعمال ومستثمرين من البلدين، لإقامة مشروعات مشتركة فى مجالات الطاقة والصناعات الكيماوية فى البلدين، ومن المقرر البدء فى تنفيذها خلال 2019، رافضا الافصاح عن قيمتها الاستثمارية.



قال إن مصر تتميز بشكل كبير فى إنتاج الطاقة الشمسية وتمتلك تكنولوجيا عالية فى هذا المجال، فضلا عن وجود خطوط ربط كهربائى مع دول كثيرة، الأمر الذى يدعم إمكانية إنتاج وتصدير الطاقة من مصر إلى العديد من الدول.



أشار حسنى إلى أن أعضاء الجمعية منذ تدشينها مطلع العام الجارى، وقعوا عدة بروتوكولات فى المغرب مع جهات حكومية، وجهات تابعة للقطاع الخاص، من اجل العمل على استعادة العلاقات التجارية والاستثمارية الكبيرة، التى كانت بين البلدين.



أشار إلى أن العلاقات المصرية المغربية تاريخية، لكن الأرقام والمؤشرات التجارية بين البلدين لا تعكس حجم العلاقات، الأمر الذى تعمل عليه الجمعية بقوة لزيادة التبادل التجارى %40، ليصل إلى 1.2 مليار دولار فى 2019، مقابل 730 مليون دولار حاليا.



أشار إلى أن الجمعية تعمل على تذليل العقبات التى تواجه رجال الأعمال فى البلدين، بما يعمل على زيادة ونمو التجارة البينية، مشيرا إلى أن وجود اتفاقات تجارية تربط مصر بالمغرب مثل أغادير والكوميسا، ويجب الاستفادة منها.



فيما يخص الصادرات المصرية بشكل عام، قال حسنى إن الشركات المصرية التى تمتلك فرصا تصديرية يجب عليها تقديم أسعار منافسة، عبر خفض هوامش أرباحها، حتى تتمكن من المنافسة بقوة فى الأسعار العالمية وتصدير كميات كبيرة تستطيع من خلالها تحقيق هوامش أرباح كبيرة، وأن السعر المنخفض والجودة العالية هما أبرز عوامل زيادة الصادرات.



متابعا: «رغبة الشركات فى تحقيق هوامش أرباح كبيرة وراء عدم تحقيق طفرة كبيرة فى الصادرات».



يذكر أن الصادرات المصرية ارتفعت 1.8 مليار دولار، خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالى، مسجلة 14.89 مليار دولار، مقابل 13.025 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت الواردات 5 مليارات دولار، لتسجل 38.156 مليار دولار، مقابل 33.097 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، بارتفاع نسبته %15،.ووفقا لتقرير وزارة التجارة والصناعة الصادر الأسبوع الماضي.



اعترف حسنى بوجود زيادة التكلفة الإنتاجية، بسبب بعض الإجراءات الإصلاحية مثل تحريك أسعار الطاقة والمياه وغيرها، مستطردا: «محدش بيخسر خاصة الذى يستخدم مكونات محلية ضاربا مثال أن الشركة التى كانت تكسب 100 جنيه فى الطن بقت تكسب 90 جنيهًا، وهذه ليست خسارة».



أشار إلى أن الدولة تقدم دعما تصديريا للشركات المصدرة كنوع من التعويض، خاصة فيما يخص النقل الخارجى الذى ارتفع بشكل كبير خلال الوقت الحالى، قائلا : «مع الدعم التصديرى للسلع التى تعمق الصناعة المحلية وتوفر فرص عمل للشباب».



أكد أن الاهتمام صوب التواجد فى الأسواق الأفريقية عبر إقامة المراكز اللوجيستية والمعارض الدائمة، وضرورة وجود خط نقل مباشر ومستديم لتلك الدول، وكذلك افتتاح فروع للبنوك المصرية الوطنية فى الأسواق الأفريقية لضمان أموال المصدرين وخفض نسبة المخاطر المالية، وهى جميعها عوامل ترفع معدلات التصدير.



يشار إلى أن مصر أنشأت مركزا لوجستيا للصادرات المصرية العام الماضى، فى كينيا، وتستهدف الحكومة إنشاء 10 مراكز لوجستية بمختلف الدول الافريقية خلال المرحلة المقبلة.



يذكر أن الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية لا تتجاوز %1 من إجمالى واردات القارة السمراء من دول العالم.



أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأته الحكومة خلال المرحلة الاخيرة، فالإجراءات الإصلاحية كانت ضرورية فى تلك المرحلة لبدء التنمية الحقيقية معترفا أن جزءًا من تلك الإصلاحات كان قاسيا.



فيما يخص فرض الضريبة العقارية على المصانع، قال حسني: «ضد هذه الضريبة على المصانع، لأنها تزيد الأعباء على الصناعة المحلية، والمصانع ليست شقق أو وحدات سكنية لتفرض عليها هذه الضريبة، ويجب إلغائها».



تابع ليس منطقيا أن بلد الأزهر تستورد سجاجيد صلاة بمئات الملايين من الدولارات، وفوانيس رمضان ومستحضرات التجميل.



فيما يخص ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لبعض الصناعات، قال إن الاكتشافات الجديدة مثل حقل «ظهر» تساهم فى خفض أسعار الغاز خلال المرحلة المقبلة.



تعانى بعض المصانع من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، التى رفعته الحكومة من 4 دولارات إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية منذ 2014.



يذكر أن إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظُهر، أكبر حقول الغاز فى البحر المتوسط، بدأ خلال ديسمبر الماضى، ومن المتوقع أن يتحقق الاكتفاء الذاتى خلال العام المقبل، وأنه مع اكتمال المشروع تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، نهاية 2019.



أشاد بصدور قانون الرخص الصناعية، الذى صدر العام الماضى، مؤكدا أنه يعد بداية جيدة للقضاء على الروتين والبيروقراطية، التى تدمر أى استثمارات حقيقية، وتصل مدة إصدار الرخصة خلال أسبوعين.



طالب حسنى المصانع والشركات بالاهتمام بتدريب العمالة، حتى تتوافر لديها عمالة فنية ماهرة ما يصب فى صالح الطاقات الإنتاجية للمصانع ومواجهة أى هدر بها، لافتا إلى أن مصر تتميز بوجود عمالة ذات أسعار منخفضة عن مثيلاتها فى بعض الدول الأخري.



أشار إلى أن مصر لديها فرص استثمارية كثيرة فى العديد من المجالات فى المحافظات والحكومة، تضع حوافز كثيرة للاستثمار فى الصعيد، إلا أن ذلك يتطلب من وزارتى الاستثمار، والتجارة والصناعة، والترويج الجيد لتلك الفرص داخل وخارج مصر، لجذب الاستثمارات.



كان وزير الصناعة والتجارة السابق، طارق قابيل، أعلن العام الماضى إطلاق خريطة بالفرص الاستثمارية لكل محافظة، تضم 4136 فرصة استثمارية حقيقية، فى 8 قطاعات صناعية، هى الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية، و861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرص، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة، والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.



