«المركزى» ينتهى من إستراتيجية التكنولوجيا المالية.. ديسمبر المقبل

البنك المركزى 2



■ بالتعاون مع استشارى عالمي



محمود جمال وسيد بدر



ينتهى البنك المركزى المصرى من وضع الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا المالية خلال ديسمبر المقبل، كبداية لتفعيل صندوق الابتكارات الذى أعلن عنه محافظ البنك طارق عامر، مطلع العام الجارى، برأسمال مليار جنيه.



وكشف المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع عن تعاقد البنك مع مكتب استشارات عالمى –فضل عدم الإفصاح عن هويته -، بعد طرح مناقصة خلال مايو الماضى، لوضع استراتيجية fintec.



وقال حسين فى تصريحات لـ«المال»، أمس، على هامش مؤتمر لشركة SAP، إن المكتب الدولى سينتهى أيضًا من التفاصيل الخاصة بنظام عمل صندوق تمويل الابتكارات بحلول يونيو المقبل.



وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى هام فى مجال التكنولوجيا المالية خلال 3 سنوات، سواء من خلال توفير سبل التمويل اللازمة، أو إجراء التعديلات القانونية والتشريعية التى تحقق الهدف.



والتكنولوجيا المالية هى الخدمات والمنتجات المالية التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ما يقضى على المعاملات التقليدية، ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ويزيد من كفاءة العمليات بمختلف أنواعها، ويتم تطوير تلك الخدمات عادة بواسطة شركات ناشئة، ومن شأن توجه البنك المركزى المصرى أن يجعل تلك التكنولوجيا أكثر انتشارًا، ويوفر بيئة حاضنة لتلك النوعية من الشركات.



كانت شركة بيفورت المتخصصة فى المدفوعات الإلكترونية قد أشارت فى دراسة إلى أن عدد الشركات الناشئة التى تقدم خدمات مالية بالمنطقة العربية، ارتفع من 46 إلى 105 شركات، خلال الفترة من 2013 - 2015، وتوقعت إطلاق نحو 250 شركة ناشئة بالمنطقة بحلول 2020، فى ظل الخطوات الداعمة للقطاع فى عدد من دول المنطقة.



وصنفت الدراسة مصر ثانى أكثر دولة تحتضن شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بعدد 17 شركة خلال 2015، فى حين تأتى الإمارات فى المقدمة بنحو 30 شركة، ثم الأردن ولبنان 15 شركة لكل منهما، موضحة أن انخفاض عدد المشمولين ماليًا فى المنطقة يعزز فرص نشاط القطاع.



وقال وكيل محافظ البنك المركزى المصرى إنه يجرى العمل على عدد من المحاور لتطوير المعاملات الإلكترونية، وتأسيس بنية تحتية قوية للمدفوعات، تمكن الدولة من إطلاق منظومة قومية للتجارة الإلكترونية، وحكومة إلكترونية تعتمد على التكنولوجيا فى خدمة المواطنين.



وأوضح أن الفترة الحالية تتضمن تعاون مع وزارة الاتصالات، لتدشين مركز أمنى لتأمين وحماية المعاملات البنكية، يتضمن ما يمكن أن يسمى «طب شرعى رقمي»، لتحليل أى حالات اختراق، أو مخالفات، والوقوف على أسبابها، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من هذا النظام خلال يونيو المقبل.



وعلى مستوى تطوير معاملات القطاع المصرفى أيضًا، أشار إلى أن البنك يعمل على تأسيس نموذج إلكترونى لمبادىء اعرف عميلك - E-KYC، وتدشين منصة خاصة بهذا النظام، يتم تقسيمها حالياً.



وأضاف أن هذا النظام سيجعل المعاملات البنكية أكثر سهولة، ويوفر الكثير من الوقت والجهد على العملاء، حال الرغبة فى الحصول على خدمات متعددة من أكثر من بنك.