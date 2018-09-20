وادى دجلة تتخارج من جورميه الغذائية لصالح بى إنفستمنتس

المواد الغذائية



■ بقيمة 65 مليون جنيه.. بالإضافة لزيادة رأسمال 60 مليوناً



شريف عمر ومصطفى طلعت



أكدت مصادر مطلعة، تخارج شركة وادى دجلة القابضة للاستثمارات من حصتها البالغة %40 من مجموعة جورميه الغذائية، لصالح شركة بى إنفستمنتس القابضة للاستثمار المباشر.



وتعمل مجموعة شركات جورميه بمجال تصنيع الأغذية، وتضم تحت مظلتها جورميه إيجيبت، وجورمية فود سولوشن للأغذية.



وأعلنت بى إنفستمنتس، أمس، استحواذها على %40 من إجمالى أسهم مجموعة جورميه، بتكلفة نحو 65 مليون جنيه، وأشارت إلى أنها تعتزم زيادة رأس المال بقيمة 60 مليون جنيه، بغرض رفع حصتها إلى %53 من إجمالى أسهم المجموعة.



وقالت المصادر لـ«المال»، إن الصفقة تمت فى إطار تخارج وادى دجلة من الأنشطة غير الأساسية، والتركيز على نشاطى العقارات والأندية الرياضية، وكانت قد باعت مؤخراً حصتها فى شركة جلوباليس للتأجير التمويلي.



وأوضحت المصادر أن عائلة رجل الأعمال جلال أبو غزالة احتفظت بحصتها البالغة %47 فى مجموعة جورميه، مع الاحتفاظ بحق الإدارة.



وأشارت إلى أن مكتب وايت آند كيس لعب دور المستشار القانونى فى الصفقة لصالح شركة بى إنفستمنتس، بينما تولى مكتب ذو الفقار دور المستشار القانونى لشركة الأغذية، وشركة فاروس للأوراق المالية مهام سمسار ومنفذ الصفقة.



وأكدت أن بى إنفستمنتس تمتلك سيولة قدرها 600 مليون جنيه، ستستخدم جزءاً منها فى تمويل الصفقة، موضحة أنها ستركز على رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع جورميه، الخاصة بتجهيز اللحوم والدواجن المجمدة، وزيادة عدد محلات التجزئة، مستفيدة من تغيير نمط الاستهلاك المصرى، واتجاه المستهلك لشراء الوجبات الجاهزة.



وتعد الصفقة الثالثة لبى إنفستمنتس، منذ طرحها بالبورصة مارس الماضى، بعد الاستثمار فى مجموعة شركات تمويل، وشركة مصارى، من خلال شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى، التابعة لـ «بى إنفستمنتس» المتخصصة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.



وتأسست مجموعة جورميه، عام 2006، وتعمل بمجال بيع وتصنيع الأغذية فى مصر، وتقوم بتشغيل 8 متاجر تقدم من خلالها منتجات طازجة متنوعة، كما تقدم خدمة توصيل الطلبات للمنازل، والتسوق عبر موقع الشركة الإلكترونى، والموبايل آب الخاص بها.