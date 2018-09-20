إن آى كابيتال تدعو بنوك استثمار لمناقصة إدارة طرح الإسكندرية لتداول الحاويات

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع



■ تشمل هيرميس وسى آى كابيتال وبلتون وHSBC وHC وفاروس وأرقام



ايمان القاضى وشريف عمر



أرسلت شركة إن آى كابيتال- بنك الاستثمار الحكومى المشرف على برنامج الطروحات- مذكرة دعوة المشاركة بمناقصة اختيار المستشار المالى لطرح «الإسكندرية لتداول الحاويات» لعدد من بنوك الاستثمار، أمس الأول الثلاثاء.



وقالت مصادر إن «إن آى كابيتال» اعتمدت فى اختيار بنوك الاستثمار التى تمت دعوتها على ترتيب شركات السمسرة منذ بداية العام، إذ اختارت الأوائل فى السوق، وفى قوائم تداولات العرب والأجانب، كما اشترطت وجود قسم بحوث، وقسم تغطية وترويج اكتتابات.



وأضافت أن بنوك الاستثمار التى تم إرسال الدعوة إليها هى نفس البنوك السبعة التى تمت دعوتها للمشاركة بمناقصتى طرح الشرقية للدخان وأموك، وهى المجموعة المالية هيرميس، سى آى كابيتال القابضة، بلتون، إتش إس بى سى، إتش سى، فاروس، وأرقام.



وكانت «إن آى كابيتال» قد أرسلت دعوة المشاركة فى مناقصتى اختيار مديرى طرح الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك والشرقية للدخان منذ عدة أسابيع، وبالفعل تم إجراؤها واختيار المجموعة المالية هيرميس لإدارة طرح الشرقية للدخان وإتش إس بى سى لـ«أموك».



وقالت المصادر لـ«المال» إنه سيتم تقديم العروض المالية والفنية لشركة «إن آى كابيتال» الخميس المقبل، مؤكدة أن بنوك الاستثمار السبعة تعكف على تجهيز عروضها حاليًا، تمهيدًا لإرسالها.



وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن نيتها طرح حصص إضافية فى 5 شركات حكومية مدرجة بسوق المال قبل نهاية العام الحالى، وذلك فى إطار برنامج أوسع لطرح شركات وبنوك عامة فى البورصة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى.



والشركات الخمس هى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والشرقية للدخان «إيسترن كومباني«، والإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأبوقير للأسمدة.



وكشفت المؤشرات المالية للإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن ارتفاع صافى ربح الشركة بنسبة %11.8، خلال العام المالى الماضى، لتسجل 2.45 مليار جنيه مقابل 2.19 مليار خلال العام المالى الأسبق (2016-2017).



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها بنسبة %10.37، مسجة نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 2.7 مليار خلال العام المالى السابق له (2016-2017).