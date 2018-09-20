تعرف على أرخص 5 سيارات هاتشباك في مصر

سيارة ياريس هاتشباك

المال خاص



قال أحد موزعي شركة المنصور للسيارات إنه رفض الانضمام لمنظومة توزيع وتسويق سيارات إم جي في السوق المحلية؛ وذلك بعد انضمامها حديثًا لقائمة العلامات التجارية التي تستحوذ المنصور على وكالتها.



وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسعار سيارات العلامة الصينية في سوق يبحث فيه العملاء عن تخفيضات وعروض بغرض الشراء حيث يعتبر السعر العامل الحاسم بالنسبة لشريحة كبيرة من عملاء السوق المصرية.



وأشار إلى أن الرهان على سيارات صينية مرتفعة الأسعار أمر غير مضمون؛ خاصة إذا تجاوزت الأسعار مستوى 300 ألف جنيه حيث قد يتعرض الموزع لأزمة تكدس المخزون في حالة عدم القدرة على تسويق الكميات التي تعاقد عليها مع الوكي؛ موضحًا أن أداء إم جي في السوق المحلية لم يكن جيدًا خلال السنوات الماضية



وأعلنت المنصور منذ عدة أسابيع استحواذها على توكيل إم جي في مصر؛ حيث تتوافر العلامة التجارية من خلال 3 طرازات الأول طراز 360 والذي يتوافر بفئتين الأولى بسعر 275 ألف جنيه والثانية بـ 295 ألف جنيه. ويتوافر كذلك طراز RX5 بفئتين الأولى بسعر 370 ألف جنيه والثانية بسعر 395 ألف جنيه.



أما السيارة الثالثة فهي ZS والتي تتوافر بـ3 فئات أولها بسعر 280 الف جنيه والثانية بواقع 300 ألف جنيه والثالثة بـ 320 ألف جنيه.