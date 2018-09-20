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ثقافة وفنون
تراث الموسيقى العربية بقيادة الموجي على مسرح الجمهورية
الخميس 20 سبتمبر 2018 03:01 ص
تراث الموسيقى العربية
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تراث الموسيقى العربية
أحمد حمدي
تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد إسماعيل الموجي حفل في الثامنة مساء الخميس 20 سبتمبر الجاري على مسرح الجمهورية.
يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من اروع اعمال التراث لكبار الملحنين في مصر والوطن العربي منها موسيقي لونجا نكريز لــ سعدي بك، موشح لحظ رنا لـ فؤاد عبدالمجيد، يا عيني علي قلبي ، فين قلبي لـ محمد فوزي ، اخد حبيبي لـ محمد سلطان ، قمر له ليالي لـ داوود حسني ، انا اهوي لـ فريد الاطرش ، موشح شاغلي بالحسن بدر لـ عبده قطر ، حياتي انت لـ محمد عبد الوهاب ، موشح انت المدلل لـ كامل الخلعي ، شفت بعيني ، اول لقانا لـ منير مراد ، المباخر لـ زكريا احمد و عشاقك كتير يا ليل لـ نجاح الغنيمي . يشدو بها نجوم الفرقة " حنان عصام ، نهي حافظ ، انغام مصطفي ، رضوي سعيد ، احمد محسن ، احمد الوزيري ، مازن دراز و محمد شوقي.. يذكر ان فرقة التراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.
قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004والتى واكبت افتتاح المعهد بعد إعادة ترميميه وتوالى بعدها النشاط المتمثل فى برنامج دورى للحفلات والمشاركة فى الاحتفالات الدينية والجولات الفنية التى تقدمها دار الأوبرا المصرية بمختلف محافظات مصر ، بالإضافة إلى مشاركتها فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة ولاقت استحسان الجماهير والنقاد.
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