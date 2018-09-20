برلماني: العلمين الجديدة أكبر مدينة مستدامة جنوب البحر المتوسط

مدينة العلمين 9

ياسمين فواز



قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، أن مدينة العلمين الجديدة أكبر مدينة مستدامة جنوب البحر المتوسط، وتهدف إلى خلخلة المدن القديمة من سكانها، واستيعاب الزيادة السكانية للمدن القديمة بالمنطقة الشمالية لمصر.



وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن المدينة تتوافر بها عوامل استدامة المدن الجديدة، من مناطق صناعيه جنوب المدينه تزيد عن 15 ألف فدان، يتم توصيل المرافق مع البدء في البيع من هيئة المجتماعات العمرانيه الجديدة مع فترة سماح 3 سنوات للمستثمر الصناعي.



وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن المنطقة التعليمية تشمل فرع للأكاديمية البحرية، ومدارس لوزان السياحية الفندقية والمدارس العامة والخاصة، والجامعة.



وأضاف عبدالعزيز أن المرحلة الأولى والتي تمتد بطول 7 كيلو على البحر سوف ينتهي العمل فيها 2020، والمرحلة الثانيه لباقي المدينه 4 أعوام.



واقترح عبدالعزيز أن البدء والإسراع في إنشاء المدينة الصناعية لابد أن يكون من اولويات التنفيذ لأنها من أهم عوامل الجذب السكاني بالاضافة إلى القطاع التعليمي وهم أهم أعمدة جعل المدينة مستدامة لتحقيق ما تهدف إليه الدولة والقيادة السياسية.



وأضاف عبد العزيز أن المدينة تنفذ على أعلى مستوى تكنولوجي في العالم بالإضافة إلى تجنبها الوقوع في أخطاء بعض المدن الجديدة.



يذكر أن لجنة الاسكان والمرافق قد زارت مدينة العلمين لمتابعة سير الأعمال بالمدينة ومدي تطابق الأعمال مع جدول ومواعيد التنفيذ.