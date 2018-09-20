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ثقافة وفنون
تفاصيل دويتو هبة يوسف وعلي جاسم
الخميس 20 سبتمبر 2018 02:37 ص
هبة يوسف
أخر الأخبار
هبة يوسف
أحمد حمدي:
تستعد نجمة ارب ايدول هبه يوسف تصوير الديتو الجديد " ساعة البيضاء " مع النجم العراقي علي جاسم .
تم تسجيل الاغنية باستوديو الدار البيضاء و يبدأ المخرج مصطفي العبد الله التحضيرات النهائية لتصوير الكليب و معاينة أماكن التصوير .
ساعة البيضاء من كلمات الشاعر قصي باسل ، ألحان علي جاسم ، توزيع سرمد عز الدين ، إنتاج شركة الدار البيضاء ومن اخراج مصطفي العبدالله.
وتغني هبه " ساعة البيضاء " باللهجة العراقي في ثاني أغانيها بعد اغنية يا افندي .
يذكر أن آخر أعمال المطربة هبه يوسف أغنية يا أفندي .
يا أفندي كلمات الشاعر علي الفراتي ، ألحان احمد عصام ، توزيع محمد نور الدين ، ومن إنتاج يوسف بركات.
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