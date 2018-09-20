طرازات تستفيد من الدعم الحكومي المرتقب للسيارات الهايبرد

سيارة الهايبرد

أحمد شوقي



اتفق اليوم كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية القادم من قطاع السيارات والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم وتشجيع طرح السيارات الهايبرد (الهجين) التي تعمل بمزيج من الكهرباء والوقود التقليدي.



يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إقرار التعريفة الجمركية الجديدة والتي نصت على رفع نسبة الاعفاءات الجمركية للسيارات الهايبرد إلى 35% من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على فئتها، وهو الأمر الذي ينطبق أيضًا على السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، كما نصت التعريفة على الإعفاء الكامل للسيارات الكهربائية.



ويشير خبراء الصناعة إلى أن فرص تواجد السيارات الهايبرد في السوق المحلية أفضل من السيارات الكهربائية؛ لأنها لا تحتاج لنفس الإمكانات والقدرات التي تحتاج إليها الأخيرة خاصة ما يتعلق بشبكة محطات الشحن الكهربائي؛ حيث تعتمد محركات الطاقة الكهربائية بالسيارات الهايبرد على التزود التلقائي بالطاقة أثناء عملية التشغيل.



ويستعرض هذا التقرير أبرز الطرازات التي يتوقع أن تستفيد من أشكال الدعم الحكومي المرتقب للسيارات الهايبرد؛ سواء في صورة تخفيضات جمركية أو ضريبية أو غيرها.



· بورش باناميرا 4



طرحت شركة النيل الهندسية للسيارات SMG وكيل بورش طراز باناميرا 4 المنتمية لفئة السيارات الهجين. ويقدر سعر السيارة بنحو 4.6 مليون جنيه. وبالإضافة إلى المحرك الكهربائي الذي زودت به السيارة؛ فإنها مزودة بمحرك يعمل بالوقود تصل سعته اللترية إلى 2894 سي سي، ويولد قوة 330 حصان، ويصل العزم الأقصى إلى 450 نيوتن.



· هيونداي أيونيك



باعت شركة جي بي أوتو غبور خلال يوليو الماضي أول سيارتين من طراز هيونداي أيونيك المنتمي لفئة السيارات الهايبرد. وتنتمي أيونيك لفئة السيارات الهايبرد متوسطة الحجم، وهي مزودة بمحرك سعته 1600 سي سي. وبلغت أسعار بيعها 580 الف جنيه.



والجدير بالذكر أن العديد من العلامات التجارية التي تتواجد في السوق المحلية لديها طرازات هجين ويمكن في حالة طرحها الاستفادة من أوجه الدعم الحكومي المرتقب لهذه السيارات؛ والتي من بينها: كيا أوبتيما، وكيا نيرو، وهيونداي سانتافي بلو وهيونداي سوناتا، وهوندا سيفيك، وهوندا أكورد، وهوندا CR-V وهوندا كلاريتي وأودي إيه 8 بالإضافة لعدة طرازات من BMW وفورد وغيرها.