الأوبرا تقدم أشهر المسرحيات الغنائية والأغاني النابوليتانية بالمسرح الكبير

دار الأوبرا المصرية

أحمد حمدي



فى إطار الموسم الفنى الجديد لدار الأوبرا المصريه برئاسه الدكتور مجدى صابر تقدم فرقة أوبرا القاهرة إشراف الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى حفل جالا فى الثامنة مساء الخميس ٢٠ سبتمبر بالمسرح الكبير من إخراج هشام الطلى بمشاركة نجوم فرقة الأوبرا رضاالوكيل، منى رفله، مصطفى محمد، رشا طلعت، جولى فيظى، وليد كريم، هشام . الجندى، جاكلين رفيق، عزت غانم، ليلى ابراهيم، عمرو مدحت ، الهامى أمين ودينا إسكندر. ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر المسرحيات الغنائية العالمية والأغانى النابوليتانية لكبار المؤلفين الموسيقين.



ويبدأ الحفل بمقطوعة موسيقية أفتتاحية (ميدلى) يعزفها الأوركسترا ثم تتوالى الأغنيات والدويتوهات منها الذاكرة من (القطط) ، فكر فى وكل ما اساله لك من (شبح الأوبرا) ، أستطيع الرقص طوال الليل (سيدتى الجميله) ، حلمت حلم والنجوم (البؤساء) ، تسلق كل جبل(صوت الموسيقى)، أشعر أننى جميلة ودويتو الليلة (قصة الحي الغربى ) ورجل النهر(الشوبوت)بالاضافه الى اغنية المنفق الكبير أعداد أمير عوض و الحلم المستحيل ، شخص ما يراقبنى ، الرقص، النسيان ، كنت على وشك وإذا أحببتك.



يذكر hن اوركسترا اوبرا القاهرة تأسس عام 1994بهدف مصاحبة عروض الباليه ومشاركة فرقتي أوبرا القاهره وباليه أوبرا القاهره بالإضافه الي سلسلة حفلات بعنوان جالا كونسير والتى اصبحت علامة بارزة فى برنامج دار الاوبرا واستضاف خلالها عدة قادة وسوليست من مختلف دول العالم بهدف اتاحة الفرصة للتواصل بين السوليست والقادة المصريين مع المتميزين من نظرائهم الأجانب.



المايسترو ناير ناجى من مواليد الاسكندريه عام 1970 ، التحق بمعهد الكونسرفتوار بالاسكندرية وحصل علي أعلي شهادة تخصصيه للعزف علي ألة البيانو ونظريات الموسيقي من المدرسة الملكية بلندن عام 1996 ، كتب أكثر من 30 عملا من المؤلفات الدينية للكورال والأوركسترا والأصوات المنفردة كما قاد أوركسترا القاهره السيمفوني في الحفل الموسيقي الأورومتوسطي الأول للحوار بين الثقافات في القاهرة وأوركسترا ليتشي السيمفوني في روما ونابولي بإيطاليا ، وقام بوضع وقيادة موسيقي احتفالية وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لتأميم قناة السويس والجدير بالذكر ان فرقة اوبرا القاهرة تكونت رسمياً عام 1964 وقدمت العديد من اشهر الاوبرات العالمية ويضم الريبورتوار الخاص بها اكثر من 32 رواية اوبرالية شهيرة كما شارك اعضائها فى عروض ضخمة على اكبر مسارح العالم ونجحت فى تكوين قاعد جماهيرة تهتم بالغناء الاوبرالى باعتباره احد ارقى اشكال الفنون.