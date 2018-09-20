بعد بيعها 828 وحدة.. جدل بين التجار والموزعين بشأن أداء بيجو

بيجو 2008

"التجار": 301 تقوود مبيعات العلامة الفرنسية



موزع: أداء محدود لبيجو بعد إعادة طرحها من قبل تحالف المنصور- سكوب



أحمد شوقي



باعت شركة المنصور للسيارات 828 وحدة من سيارات بيجو خلال الشهر الأول من طرح طرازات العلامة الفرنسية في السوق المحلية من خلال تحالف المنصور- سكوب الإماراتية الذي استحوذ على التوكيل بعد إنهاء علاقة شركة القاهرة لصناعة السيارات CDCM مع بيجو العالمية؛ التي رفضت التجديد للوكيل السابق.



ورغم استحواذ تحالف المنصور سكوب الإماراتية على التوكيل في مصر مع نهاية العام الماضي؛ لم تطرح الطرازات في السوق بشكل فعلي إلا خلال يوليو الماضي؛ حيث باعت المنصور لشبكة الموزعين وللعملاء 828 سيارة؛ عادت بها العلامة الفرنسية لقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الملاكي في السوق المحلية حيث جاءت في المركز الثالث عشر والأخير بحصة سوقية 1.2% من مبيعات الشهور السبعة الأولى من العام الحالي البالغة 69.9 ألف سيارة.



وبالنظر إلى ترتيب العلامات التجارية المختلفة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا خلال يوليو الماضي فقط يتبين أن بيجو احتلت مرتبة متقدمة حيث جاءت في المركز الخامس بحصة سوقية 7% من مبعيات يوليو الإجمالية البالغة 12.5 ألف وحدة.



وتوزعت مبيعات بيجو بين طرازاتها المختلفة بواقع 386 وحدة من طراز 301 الذي ينتمي لفئة السيارات المتوسطة، و165 وحدة من طراز 3008 المنتمي لفئة السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، و103 سيارات من طراز 2008 المنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أعلى من 2000 سي سي و93 سيارة من طراز 508 المنتمي لشريحة السيارات كبيرة الحجم، و81 وحدة من طراز بيجو 5008 المنتمي لشريحة السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم.



واختلفت آراء التجار والموزعين بشأن مستوى الطلب من العملاء على سيارات بيجو بعد إعادة طرحها من قبل تحالف المنصور- سكوب؛ فوفق مصدر مسئول برابطة تجار السيارات: تشهد السيارة بيجو 301 طلبًا متناميًا من قبل العملاء متوقعًا اسهام السيارة في تحسن أداء بيجو في السوق خلال الفترة المقبلة.



في المقابل؛ يقول أحد موزعي المنصور للسيارات إن الطلب لا زال بطيئًا على سيارات العلامة الفرنسية مرجعًا ذلك إلى ارتفاع اسعارها مقارنة بما كانت عليه في السوق خلال السنوات الماضية.