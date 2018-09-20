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سيــارات
مازدا M3 تعزز إيرادات غبور أوتو بقيمة 159 مليون جنيه
الخميس 20 سبتمبر 2018 02:11 ص
مازدا 3
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مازدا 3
أحمد شوقي
عززت مازدا M3 إيرادات شركة غبور أوتو من قطاع السيارات بواقع 159 مليون جنيه خلال الشهور السبعة الأولى من 2018، حيث بلغت مبيعات السيارة 467 وحدة بمتوسط سعر بيع 341.4 ألف جنيه للسيارة.
وشهدت مبيعات السيارة استقرارًا نسبيًّا قياسًا على أدائها خلال العام الماضي، حيث سجلت 469 وحدة حتى نهاية يوليو 2017، ما يعني هبوطًا للمبيعات لم يتجاوز وحدتين اثنتين. وبلغت المبيعات الإجمالية خلال العام الماضي 783 وحدة.
ومرّت مازدا M3، خلال العام الحالي، بمراحل من الصعود والهبوط حيث سجلت مبيعاتها، مطلع العام الحالي (يناير)، 81 سيارة، ثم تراجعت إلى 49 سيارة فقط في فبراير، ثم هبطت مرة أخرى في مارس إلى 22 سيارة.
وبداية من أبريل الماضي بدأ أداء السيارة التحسن لتصل إلى 32 وحدة، ثم ارتفعت إلى 86 وحدة في مايو، و96 وحدة بيونيو لتسجل أفضل أداء شهري خلال يوليو الماضي بواقع 101 سيارة.
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