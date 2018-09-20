1.3 مليون جنيه.. قيمة بيع MTI أولى سياراتها من جاجوار E-pace

جاجوار E-Pace

المال خاص



باعت شركة MTI أوتوموتيف وكيل جاجور أولى سياراتها من طراز E-pace بسعر 1.3 مليون جنيه؛ خلال يوليو الماضي.



وخلال يوليو الماضي؛ طرحت MTI اوتوموتيف، وكلاء سيارات جاكوار ولاند روفر وبنتلى ومازيراتى، رسميًا طراز جاكوار E-PACE، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV. وظهرت السيارة بالأسواق العالمية منتصف يوليو 2017.



وباعت جاجوار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 23 سيارة مقابل 36 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 13 وحدة بنسبة انخفاض 36%. وقد وصلت المبيعات الإجمالية للعلامة الانجليزية في مصر خلال 2017 إلى 61 سيارة.



وتوزعت مبيعات جاجوار خلال العام الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بواقع 12 وحدة من طراز F- Pace و4 سيارات من XF و3 سيارات من F TYPE وسيارة واحدة لكل طراز من: XE وF TYPE وXE وE- Pace.