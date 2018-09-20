النائب العام يوقع مذكرة تفاهم مع نظيرته من موزمبيق

المستشار نبيل صادق النائب العام

نجوى عبد العزيز



وقع المستشار نبيل صادق النائب العام، مذكرة تفاهم ثنائية مع النائبة العام لدولة موزنبيق المستشارة بياتريز بوشل بشأن التعاون القضائي بين البلدين.



وجاء توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر الإقليمي الدولي الأول الإفريقي - الأوروبي لنواب العموم بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.



وتأتي المذكرة في أول تطبيق لما ينادي به المؤتمر والخاص بتبادل المعلومات والتعاون القضائي لمكافحة الجرائم عابرة القارات، وتعزيزا لمعرفة أعضاء النيابة العامة وموظفيها بالدولتين وتطوير العدالة عن طريق تبادل الخبرات في مجالات التنظيم والعمل بالنيابات وإدخال التقنيات الحديثة والمجالات القانونية المشتركة.