زيادة عبور السفن بقناة السويس لـ 50 سفينة يوميًا خلال يونيو

خالد بدر الدين



أعلنت الحكومة في بيان، اليوم الأربعاء، أن إيرادات قناة السويس زادت إلى 502.2 مليون دولار في أغسطس الماضى بارتفاع نسبته 6.7% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.



وذكرت وكالة رويترز أن إيرادات قناة السويس بلغت 494.3 مليون دولار في يوليو الماضى.



وقناة السويس هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة للحكومة المصرية.