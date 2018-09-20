النائب العام: إرادة دولية لتطوير طرق مكافحة الاتجار بالبشر

دار القضاء العالي 5445

نجوى عبد العززيز



أكد المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد وجود إرادة دولية حقيقية وفعلية نحو تطوير وتحديث طرق مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على كافة المستويات بما يتيح الحد من تلك الجرائم .



وقال المستشار مصطفى سليمان خلال الجلسة الثانية لمناقشة "إعلان شرم الشيخ "وذلك في اليوم الثاني"المؤتمر الاقليمي الافريقي - الأوروبي للنواب والعموم بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر " والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ .



وقام النائب العام المساعد بتقديم مقترح لتقسيم المشاركين في المؤتمر لمجموعتين كحلقتي نقاش لإعلان شرم الشيخ والبنود المتعلقة به والتي جاءت نتيجة المناقشات التي تمت بين الوفود المشاركة على مدى اليومين وذلك للتوصل لمسودة نهائية للمقترحات والرؤى المختلفة للورد المشاركة في المؤتمر مدعي عام بجنوب افريقيا": بلادة.



كما أكد المستشار ارون راليتيجينا المدعي العام بنيابة دولة جنوب افريقيا ان بلادة تتطلع لتحقيق انجازات ونجاحات الدولة المصرية لمواجهة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين مشيدا بالمنظومة المصرية المتكاملة لمواجه تلك الجرائم .



جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الاولى التي اقيمت بعنوان " التحديات والخبرات وأفضل الممارسات في مقاضاة وملاحقة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليوم الثاني"المؤتمر الاقليمي الافريقي - الأوروبي للنواب والعموم بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر " والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ .



وقال راليتجينا ان بلادة تتعامل مع جرائم تهريب المهاجرين كونها جرائم منظمة وتعمل في ذلك الاطار لمواجهة ذلك مؤكدا عدم وجود قانون في بلادة لمواجهة قضايا تهريب المهاجرين وبالتالي القانون يواجه ذلك بالمحاكمات السريعة وكونها قضايا تعاقب بالقانون كالجرائم المنظمة وتحت ذلك الاطار .



ونوة المدعي العام بنيابة جنوب افريقيا ان القانون ببلادة فية العديد من الثغرات القانونية مؤكدا انه يتم العمل حاليا وضع تشريع وقانون جديد قوي قادر على مواجهة تلك الجرائم والتطوير الحديت والتغيرات التي تشهدها تلك الجرائم تباعا.