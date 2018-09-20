توني ماهر: أنقصت وزني 9 كيلو في دور كاريكا وذلك أرهقني جدًا

توني ماهر

- أسعى للتواجد في السينما واستعد لعمل درامي سعودي



حوار- أحمد حمدي



حصل الفنان الشاب توني ماهر منذ أيام قليلة على تكريم من مهرجان القنوات الفضائية لعام 2018 عن دور "كاريكا الذي قدمه في مسلسل "رحيم" مع النجم ياسر جلال، وكذلك دوره في مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هاني سلامة، وقدم الدورين بأداء اشاد به الجمهور برغم ان بدايته في الفن كانت من خلال برنامج "اس ان ال بالعربي " والذي قدم خلاله سكتشات كوميدية مختلفة .



" المال " حاورت الفنان الشاب توني ماهرحول تكريمه الاخير كافضل ممثل شاب بمهرجان القنوات الفضائية وخطواته الفنية القادمة .



قال توني ماهر عن تكريمه في مهرجان القنوات الفضائية الايام الماضية عن مسلسل رحيم :رحيم كان عملا فنيا صعبا ومهما هذا العام ، لكني لانسى وقوف ودعم النجم ياسر جلال لي اثناء التصوير ولجميع الممثلين الشباب في المسلسل حتى ظهر بصورة مشرفة لنا وللجمهور.



ولفت ماهر الى انه يقوم حاليا بالتحضير للمشاركة في عمل فني انتاج سعودي وهو عمل درامي اجتماعي يشارك فيه كوكبة من الفنانين السعوديين والعرب ، وسيتم تصويره الفترة القادمة وسيعلن عن تفاصيله ايضا وقتها.



واشار في حواره للمال الى انه يسعى الفترة المقبلة لاقتحام شاشة السينما والتواجد فيها بدور مميز مثلما نجح في الاعمال التليفزيونية هذا العام في مسلسلي رحيم وفوق السحاب .



وكشف توني انه بدا حياته الفنية بتقديم ادوار الدراما والتراجيديا ، لكن الجمهور عرفه من خلال برنامج "اس ان ال بالعربي " من خلال تقديم سكتشات كوميدية وكان حريص ان يغير صورته للجمهور في الفترة السابقة من خلال مسلسلي" فوق السحاب " و" رحيم".



ونوه الى انه الحلقات التي قدمها مع نجوم كثيرين في برنامج اس ان ال بالعربي اضافت لاداءه التمثيلي وخبرته الفنية ايضا خاصة عمله مع النجوم احمد السقا وهند صبري ومنى زكي .



واوضح انه انقص وزنه في مسلسل فوق السحاب حوالي 9 كيلو وذلك كان صعبا للغاية بالنسبة له لكن الدور الذي قدمه كان يتطلب ذلك .



وتابع الفنان الشاب انه استفاد كثيرا من الدراسة والخبرة التي تعلمها من مدرسة خالد جلال ، لافتا الى ان خالد جلال عمله كيفية الاحترافية في التمثيل وكيف يستطيع التنوع في الادوار التمثيلية التي يقدمها للجمهور سواء الكوميدية او الدرامية او الاكشن .



واستدرك قائلا انه ليس لديه مانع في العودة لتقديم اعمال كوميدية الفترة القادمة لو عرض عليه دورا مناسبا مثل برنامج " اس ان ال بالعربي " ، لافتا الى انه ليس معنى انه قدم ادوار فيها دراما وتراجيديا في مسلسلات هذا العام انه لن يقدم سوى هذه النوعية من الدراما التليفزيونية .



وقال ايضا انه انزعج من توقف برنامج اس ان ال بالعربي للمنتج طرق الجنايني منذ فترة لانه كان يلمس ردود الشارع المصري عنه طيلة الوقت ، ويتمنى ان يعود مرة اخرى لانه اظهر مواهب شابة في التمثيل والغناء واصبحوا معروفين لدى الجمهور المصري حاليا .



وعن تواجد الفنان الشاب شادي الفونس معه في البرنامج وكذلك مسلسل فوق السحاب قال توني : ان ذك جاء صدفة ان يعملا معا في اكثر من عمل فني الفترة الماضية وسعد كثيرا بذلك .



واكد ماهر انه في تحد صعب الفترة الحالية مع نفسه لتقديم عملا فنيا قويا بعد ادواره التي قدمها في رمضان هذا العام متمنيا ان يقدم دورا مميزا مثل ادوار "كاريكا " في فوق السحاب ومسلسل رحيم أيضا.