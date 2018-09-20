رئيس العربية للتصنيع يلتقي السفير الروسي

الفريق عبدالمنعم التراس

الصاوي أحمد



أشار الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أهمية تعزيز التعاون مع دولة روسيا، خاصة في ظل قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والمُمتدة منذ زمن طويل.



وأوضح "التراس" أننا بحثنا سبل تسهيل أساليب التعاون في كافة المجالات التي تعمل فيها الهيئة وسيكون هناك قنوات اتصال مُباشرة بين الجانبين لتعزيز ذلك مُستقبلا، خاصة في ظل قوة العلاقة بين الرئيسين السيسي وبوتين.



جاء هذا خلال استقبال الفريق عبدالمُنعم التراس، للسيد سيرجي كيربتشنكو سفير دولة روسيا بالقاهرة، والوفد المُرافق له.



في هذا الصدد، أشار "التراس" إلى أهمية التعاون مع دولة روسيا على نحو يلبى المصالح المُشتركة للجانبين ,خاصة أن الهيئة العربية للتصنيع تضع نصب أعينيها توفير كافة الإمكانيات والسبل لتسريع عجلة التنمية ببلادنا.



ومن جانبه، أوضح كيربتشنكو أننا تعرفنا على أنشطة الهيئة العربية للتصنيع وخُططها المُستقبلية وأننا نتطلع إلي دعم المزيد من أوجه التعاون في العديد من المجالات الصناعية , مؤكدا أن الهيئة تمثل أحد أعمدة الصناعة المصرية وأنها ستكون لها مكانة خاصة في طريق تعزيز هذا التعاون.