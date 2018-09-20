محافظ الإسكندرية: دعم تمويل المشروعات التنموية عبر صندوق الاستثمار

عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية

مها يونس



قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إنه يعمل حاليا علي المشروعات التنموية بالإسكندرية، التي تضم المشروعات الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل، مشيرا إلى أن المحافظة لديها العديد من الفرص والمقومات ، وذلك في ظل تأسيسه صندوق الاستثمار الخاص بالمحافظة لدعم تمويل المشروعات بها.



جاء ذلك خلال إستقبال قنصوة لوفدا من جامعة الدول العربية، خلال زيارتهم إلي مصر للإطلاع علي التجارب الإجتماعية الرائدة بها والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات في مجال التضامن الاجتماعي، بحضور المستشار طارق نبيل النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسيات الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد لطيف مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة، والأستاذ محمد كمال الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.

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فيما تناول قنصوة المشروعات التي يتم العمل عليها بالإسكندرية ومنها تطوير منظومة النقل الجماعي والتي تتضمن تطوير الترام والأتوبيسات، والإرتقاء بالمنظومة الصحية وجعلها منظومة متكاملة، خاصة بعد إنشاءه مجلس صحي، إضافة إلى العمل علي التكامل بين المستشفيات العامة والخاصة والحكومية والشرطة والقوات المسلحة.



علي الصعيد ذاته؛ أكد قنصوة علي دور وأهمية المجتمع المدني في التعاون مع الجهات التنفيذية في أعمال التنمية والمشروعات الخدمية بالإسكندرية بجميع المجالات مثل تجهيز المستشفيات والمدارس، مضيفًا أن المجتمع المدني في الإسكندرية متنوع ومتعاون علي كافة الأصعدة، آملا في مزيد من التعاون، موضحا أن المجتمع المدني في جميع الدول له دور رائد في التنمية.



حضر اللقاء ممثلي عن وزراء الشؤون الإجتماعية العرب من ١١ دولة عربية منهم السعودية، وقطر واليمن، والصومال، وموريتانيا وجيبوتي، والسودان وسلطنة عمان، والأردن.



وخلال زيارة الوفد لمحافظة الإسكندرية قاموا بالاطلاع على برنامج تكافل وكرامة، وأطفال بلا مأوي، كما قاموا بزيارة دار أحمس خليفة للمسنين، ومؤسسة الدفاع المدني للبنين، وجمعية إيواء الأيتام المعاقين ومتعددي الإعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة ببرج العرب، وأشادوا بمستوي الخدمات المقدمة في تلك الأماكن.



يشار إلى أن زيارة الوفد من جامعة الدول العربية جاءت إلى مصر بناء على قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في إطار تبادل الزيارات لإطلاع علي التجارب الاجتماعية الرائدة بين الدول العربية.