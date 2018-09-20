تصاعد شكاوى الفلاحين من انخفاض سعر الذرة

الذرة البيضاء والصفراء

الصاوي أحمد



استنكر حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، تدني سعر إردب الذرة إلى 450 جنيهًا بعد فشل وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية في تسويق محصول الذرة للفلاحين هذا العام.



وقد كشف تقرير سابقا أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الشامية إلى 2 مليون و550 ألف فدان.



وأكد التقرير أن المساحات المنزرعة بالذرة البيضاء بلغت مليونًا و710 آلاف فدان، والذرة الصفراء بلغت المساحات المنزرعة 840 ألف فدان.



وقد أصدر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سابقا قرارا وزاريا يحمل رقم 1157 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة بإجمالى 100 ألف طن لصالح الاتحاد العام لمنتجي الدواجن خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 15 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن خطة الدولة لتسويق المحصول بأسعار 3800 جنيه للطن، للحد من استيراد الذرة من الخارج.



وأضاف نقيب الفلاحين أن عدم الجدية في الاهتمام بتسويق محصول الذرة بهذا الشكل المهين للمزارعين مع تدني سعر المحصول مقارنة بالتكلفة في وجود زيادة كبيرة في كمية الذرة المزروعة بعد تقليص زراعة الأرز ووعود الزراعة بتسويق المحصول يؤدي لغضب عام في أوساط مزارعي الذرة وفقدان الثقة في وزارة الزراعة.



وأشار إلى أن السعر المنخفض للذرة يكشف عشوائية في إدارة ملف الزراعة بمصر خاصة مع عدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية وظهور بوادر أزمة في تسويق أقطان الوجه البحري لتفضيل الشركات استيراد الأقطان في ظل ارتفاع سعر الفايدة عليهم، ومطالبتهم بتخفيض الفايدة وإلا امتنعوا عن التعاقد لشراء القطن في وجه بحري، والذي يقدر بـ2 مليون قنطار من إنتاجية زراعة 300 ألف فدان.



وأشار نقيب الفلاحين إلى أن هذا الوضع يجعل الفلاح في حيرة فرغم التزام معظم الفلاحين بعدم زراعة الأرز ترشيدا للمياه إلا أن البديل كان صادما لهم كونهم رضوا بهامش ربح هزيل من القطن أو الذرة بالمقارنة بأرباحهم الكبيرة في حالة زراعة الأرز الذي يضمنون تسويقه إلا أنهم الآن يتسولون بيع ما أرغمتهم الدولة على زراعته.



وأوضح أنه رغم أن المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح وقرار وزير الزراعة والري حدد مساحات بعينها لزراعة الأرز دون غيرها، فهل تسويق المحاصيل الزراعية سيكون سبب في انهيار الزراعة وخراب بيوت لملايين الفلاحين الذين ليس لهم عمل ولا مصدر رزق إلا الزراعة رغم أننا نستورد معظم هذه المحاصيل وأين دور لجنة الزراعة في مجلس النواب من مراقبة كل ذلك وهل أصبح الفلاحين رغم كثرتهم لا قيمه لهم.



جدير بالذكر، أن تقارير وزارة الزراعة أكدت أن مصر تستورد ما يقرب من 8 ملايين طن من الذرة الصفراء ومحاصيل الأعلاف المستخدمة في إنتاج أعلاف الإنتاج الحيواني والداجني لتطوير صناعة الأعلاف في مصر وتلبية الاحتياجات المحلية من منتجات محاصيل الأعلاف.