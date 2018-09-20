20-30 ألف جنيه أوفر برايس سيارات نيسان

نيسان 22

المال خاص



قدر مصدر مسئول برابطة تجار السيارات أوفر برايس سيارات نيسان في السوق المحلية بما يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه؛ خاصة طرازي صني وقشقاي.



والأوفر برايس هو المبالغ الإضافية التي يحصل عليها الموزعون والتجار نظير تسليم العملاء السيارات دون انتظار بقوائم الحجز.



وأرجع المصدر هذه الظاهرة إلى نقص المعروض من سيارات العلامة اليابانية في السوق المحلية على نحو؛ أدى لقوائم انتظار طويلة تمتد لعدة أسابيع بما يضطر العميل لدفع مبلغ إضافي لاستلام السيارة دون انتظار خاصة مع الارتفاعات المستمرة في الأسعار.



ويذكر أن الأسعار الرسمية لنيسان صني تبلغ 221 ألف جنيه للفئة الأولى و230 ألف جنيه للفئة الثانية و241 ألف جنيه للفئة الأعلى فيما تبلغ أسعار نيسان قشقاي الرسمية 437 ألف جنيه للفئة الأولى و447 ألف للفئة الثانية و467 ألف جنيه للفئة الأعلى. وتصل أسعار نيسان سنترا إلى إلى 305 آلاف جنيه فيما تباع نيسان جيوك بلاتينيوم بـ 355 ألف جنيه.