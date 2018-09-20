معايير الانبعاثات تُجبر منتجي السيارات بأوروبا على بيع سياراتهم الجديدة كمستعملة

عادم سيارات

شريف عيسى



لجأت العديد من شركات صناعة السيارات فى أوروبا إلى بيع سياراتهم الجديدة فى سوق السيارات المستعملة قال المحللون. "قدمت بعض شركات صناعة السيارات السيارات بأسعار جذابة للغاية قبل تطبيق معايير الانبعاثات الجديدة WLTP.



وتعرف WLTP بأنها اختصار لنظام اختبارات قياس الانبعاثات يطلق عليه Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure، والذي سيحل محل النظام السابق والذى يحمل اسم NECO ويعود العمل به إلى عام 1980.



ومن أبرز معايير قياس WLTP هو قياس معدل استهلاك الوقود كل 30 دقيقة و23.25 كيلو متر، وستتم الاختبارات بنسبة 52% على الطرق داخل المدينة، و48% فى حلبات السباق السريعة، فى حين يعتمد نظام NECO على قياس استهلاك الوقود كل 20 دقيقة، وكل 11 كم فى ظروف خاضعة للسيطرة، ويهدف قياس WLTP للوصول إلى قياس حقيقي لحجم الانبعاثات الصادرة عن السيارات الجديدة خاصة ثانى أكسيد الكربون.



وأصبحت المعايير الجديدة لقياس الإنباعاثات على السيارات الملاكى إلزامية فى جميع أنحاء العالم منذ بداية سبتمبر الجارى، مما أجبر شركات تصنيع السيارات بما في ذلك رينو و فولكس فاجن على إيقاف تسليم بعض إصدارات الطراز التي لم يتم بعد إعادة اعتمادها للانبعاثات.



قد أثبتت طرق الاختبار الأكثر صرامة ، والمصممة لتحقيق نتائج تتوافق بشكل أكبر مع ظروف العالم الحقيقي ، وجود عقبة أمام عدد من صانعي السيارات.



وقالت مجموعة فولكسفاجن في الشهر الماضي إن القواعد الأكثر صرامة كانت سببا رئيسيا في أنها ستصارع لتحقيق أهداف التسليم هذا العام، كما ذكرت دايملر المالكة للعلامة الفاخرة مرسيدس أن WLTP هو عائق يثقل كاهل أعمالها.



وفى سياق متصل، قادت رينو ومجموعة فولكسفاغن وسيارات فيات كرايسلر FCA زيادة في مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 30% خلال أغسطس من هذا العام، لتسجل 1,2 مليون سيارة، مقابل 902,9 ألف وحدة تم تسليمها خلال نفس الشهر من العام الماضى، وفقا لما أظهرته بيانات رابطة صناعة السيارات الأوربية ACEA.

وأرجع محللون الزيادة الكبيرة فى المبيعات إلى إعلان مصنعو السيارات عن خصومات كبيرة فى الأسعار للتخلص من المخزون لديها قبل نظام اختبار أكثر صرامة للانبعاثات WLTP.



وقال ارنشت ايلينهورست، المحلل في شركة ايفركور الهندية، إن التراجع في أسعار السيارات يأتى نتيجة وجود فائض المخزون، علاوة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتوقع ايلينهورست عائدات مبيعات بي إم دبليو من صناعة السيارات بنسبة تتراوح ما بين 8% إلى 10% خلال الربع الثالث.



وصعدت مبيعات مجموعة فولكس فاجن خلال أغسطس من هذا العام بنسبة 39%،بفضل تزايد الطلب على بورش بنسبة 88%، وسيات بنسبة 72%، وصعد أداء علامة فولكس فاجن الأساسية بنسبة 44% ، في حين ارتفع حجم مبيعات أودي بنسبة 32%، كما نمت مبيعات سكودا بنسبة 14%.



وارتفعت مبيعات فيات كرايسلر FCA بنسبة 39%، بفضل زيادة بنسبة 158% في مبيعات جيب، وزيادة 80% في ألفا روميو، ونمو بنسبة 23% في أداء فيات.



وزادت مبيعات مجموعة بيجو ستروين الفرنسية بنسبة 17%، مع ارتفاع مبيعات سيتروين بنسبة 37%، ومبيعات بيجو 20%، أما أداء أوبل فصعد 4.1%.