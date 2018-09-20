فيديوجراف| برايم: التزامات مصر المالية ستقترب من إجمالي الإيرادات

وزارة المالية المصرية 2



- بنك الاستثمار توقع إارتفاع فوائد الديون وأقساطها إلى 950 مليار جنيه بزيادة 16,27% عن تقديرات الحكومة

- منى بدير: زيادة العائد على الأذون السبب الرئيسي





أسماء السيد



توقع بنك الاستثمار "برايم"، ارتفاع فوائد واقساط ديون الدولة لـ950 مليار جنيه بالعام الحالي. بينما كان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أعلن موخرًا أن إيرادات الدولة المستهدفة للعام المالي الجاري تبلغ نحو 989 مليار جنيه يسدد منها 817 مليار جنيه كفوائد وأقساط ديون، أي أن توقع برايم يزيد عن توقعات الحكومة بفارق 16.27 %.



قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي ببنك "برايم" القابضة، إن فوائد واقساط الديون التى كانت تسددها الحكومة على مدار العامين الماليين السابقين كانت تسير بنفس الخُطى لتمثل نحو 90% من الايرادات التى كانت تحققها الدولة.



وأشارت إلي أن إجمالي القروض والفوائد التى سددتها الدولة خلال العام المالي 2016-2017 بلغت حوالي 590 مليار مقسمة بين (316.6 مليار للفوائد و 273.8 سداد قروض محلية و اجنبية) في مقابل ايرادات مسجلة 659.1 مليار جنية وذلك بنسبة 90% من الايرادات و حوالي خمس الناتج المحلى لنفس العام المالي .



وأوضحت بدير أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على تحقيق نسبة مماثلة للديون مقابل الايرادات العام المالي 2017-2018، إذ بلغت اجمالى الفوائد والاقساط المسددة من القروض حوالي 703 مليار مقسمة بين ( 438 مليار فوائد فعلية مقابل 380 مليار كانت متوقعة و حوالى 265 سداد قروض محلية و اجنبية)مقابل اجمالى ايرادات فعلية 781 مليار وبنسبة 90% ايضا من الايرادات .



وأشارت إلي أن الحكومة تتبني نظرة متفائلة خلال العام المالي الحالي اذ تتوقع تسجيل الفوائد والاقساط 817 مليار جنيه فقط و وصول الايرادات الى 989 مليار جنيه اي يمثل الاول نسبة 83% من الثانية، مستبعدة تحقق ذلك المستهدف في ظل ارتفاع فوائد اذون الخزانة والمطالبة من قبل المستثمرين بفائدة أعلى على السندات.



وتوقعت بدير أن تسجل الفوائد واقساط الديون العام المالي الجاري 950 مليار جنيه ما يمثل 96% من الإيرادات، موضحة أن الحكومة قدرت فائدة اذون الخزانه حينها بـ14% مقارنة بفائدة حاليًا على الأذون تصل إلي 18%.



وأوضحت أن البنك المركزي يقع بين مأزقي تخفيض الفائدة أو تثبيتها عند المستويات الحالية، فالسوق المحلية في حاجه لتعزيز الاستثمارات المباشرة بهدف زيادة الايرادات أو الرفع للحفاظ على قيمة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي إلا أن ذلك سيكون له أثر سلبي بتقليل الاستثمارات المباشرة ورفع تكلفة الدين.



وتابعت : وتواجه الحكومة مطالبات من قبل المتعاملين لزيادة عائد فائدة السندات وهو ما يدفعها لإلغاء الطرح، موضحة أن الاقبال على السندات يواجه حاليًا ضعف في الاقبال نظرًا لطول فترة اجاله مقارنة بأذون الخزانه إضافة إلي انخفاض معدل الفائدة.



يُذكر أن وزارة المالية ألغت عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.1 مليون دولار) يوم الاثنين بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.



وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها مصر ”خارج الحدود المنطقية“ حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر .



وأوضحت بدير أن منافذ الحكومة لتمويل احتياجتها في ظل غياب طرح السندات الدولارية تتمثل في طرح اذون خزانه أو الاقتراض الخارجي .



وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو 2018. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.



وأخيرًا قالت محلل الاقتصاد الكلي لدى "برايم"، أن الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للعام المالى الحالي و التي تسجل حوالى 714.3 مليار جنيه من المفرض ان يتم تمويلهم من خلال 203.4 مليار قروض اجنبية منها 128 مليار جنية (6-7مليار دولار) سندات دولية و الدفعة الاخيرة من قرض صندوق النقد اما المصادر المحلية فهي تتمثل في ادوات الدين اللي تبلغ منها اذون الخزانة حوالى 409.6 مليار جنية و السندات حوالى 101.6 مليار.









