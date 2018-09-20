60 مليون جنيه قيمة تنفيذ مشروعات خدمية بأسوان الجديدة

600 مليون جنيه لمشروعات خدمية بمدينة بدر

محمود زكي



قال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز أسوان الجديدة أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 60 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام المالي الحالي.



وأضاف أن الأعمال تتمثل في تنفيذ أعمال الجسات وكذلك تنفيذ طبقة الأساس والأسفلت لمنطقة 150 فدان بتكلفة تقدر بحوالي 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مركز تجاري مصغر بقيمة 7.5 مليون جنيه.



وأشار رئيس الجهاز أنه يتم كذلك في تنفيذ موقف إقليمي بالمدينة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 32 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وتوريد وصب البلاط الخرساني بالأحياء الأول والثاني والثالث وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 8.5 مليون جنيه.





ولفت إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من مدرسة ثانوى (19 فصلاً) بالحى الأول ومركز تجارى إدارى بالمجاورة 3 بالحى 2 وأعمال طبقة الأساس والأسفلت للطرق المحيطة بالمشروع القومى للإسكان وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية لمشروع ابنى بيتك وشبكة كهرباء المرحلتين الأولى والثانية، وأعمال مرافق الـ150 فداناً ضمن الـ500 فدان.



وأوضح إلى أنه من المتوقع الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى المدينة نهاية العام الحالي 2018، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح معامل اختبارات الجودة لمواد البناء بتكلفة تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه.