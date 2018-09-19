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بورصة وشركات
أكبر معدل شراء للأجانب بالبورصة خلال 3 أشهر رغم الخسائر العنيفة
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 11:27 م
البورصة المصرية
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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018
البورصة المصرية
مصطفى طلعت
سجلت صافي مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أعلى معدلاتها خلال الـ3 أشهر الأخيرة.
وكشفت بيانات البورصة تسجيل السوق لصافي شرائي للمستثمرين العرب والأجانب بواقع 55.8 و55.7 مليون جنيه على التوالي وهي أعلى معدلات منذ جلسة 13 يونيو الماضي علما أنها لا تشمل الصفقات أو السندات.
ويأتي ذلك برغم الهبوط العنيف لبورصة مصر اليوم والتي تراجع خلالها مؤشر "EGX30" الرئيسي 3.79%، نتيجة المبيعات القوية للمستثمرين الأفراد المصريين.
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