أكبر معدل شراء للأجانب بالبورصة خلال 3 أشهر رغم الخسائر العنيفة

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



سجلت صافي مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أعلى معدلاتها خلال الـ3 أشهر الأخيرة.



وكشفت بيانات البورصة تسجيل السوق لصافي شرائي للمستثمرين العرب والأجانب بواقع 55.8 و55.7 مليون جنيه على التوالي وهي أعلى معدلات منذ جلسة 13 يونيو الماضي علما أنها لا تشمل الصفقات أو السندات.



ويأتي ذلك برغم الهبوط العنيف لبورصة مصر اليوم والتي تراجع خلالها مؤشر "EGX30" الرئيسي 3.79%، نتيجة المبيعات القوية للمستثمرين الأفراد المصريين.