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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
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17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أكبر معدل شراء للأجانب بالبورصة خلال 3 أشهر رغم الخسائر العنيفة

البورصة المصرية
البورصة المصرية
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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018
البورصة المصرية

مصطفى طلعت

سجلت صافي مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أعلى معدلاتها خلال الـ3 أشهر الأخيرة.

وكشفت بيانات البورصة تسجيل السوق لصافي شرائي للمستثمرين العرب والأجانب بواقع 55.8 و55.7 مليون جنيه على التوالي وهي أعلى معدلات منذ جلسة 13 يونيو الماضي علما أنها لا تشمل الصفقات أو السندات. 

ويأتي ذلك برغم الهبوط العنيف لبورصة مصر اليوم والتي تراجع خلالها مؤشر "EGX30" الرئيسي 3.79%، نتيجة المبيعات القوية للمستثمرين الأفراد المصريين.
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